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嘉義縣某鎮代表候選人丈夫賄選 向法官服軟不成將入監

2019-05-08 15:54聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

去年多合一選舉期間，江姓男子（66歲）為了讓參選嘉義縣大林鎮民代表的妻子順利當選，以一票500元為代價賄選遭檢警查獲送辦，江男坦承犯案並自陳自身年齡高、罹患高血壓，又須扶養兩位長輩，向法官求請給予緩刑。

合議庭認為，江男在偵訊時表示知道買票行為違法，顯見有心存僥倖的心態，雖然罹患高血壓和心臟病，依目前監所的醫療水平應可控制病情，今天依選罷法判江男有期徒刑2年、褫奪公權5年，全案可上訴。

檢方調查，江姓男子去年10月間以一票5百元為代價，陸續拿賄選款給投票權人，3戶發了4千元遭檢警查獲送辦；江姓男子坦承犯案，並在審理庭上表示，太太當選就如同自己當選，一起做選民服務，「一人當選、二人服務」。

江姓男子以自身年齡高、罹患高血壓，又須扶養兩位長輩，如果他入監服刑，家庭將陷入困頓，他向法官求請給予緩刑，他願意以公益捐款或社區勞動服務等方式，提供義務勞務和接受法治教育。

合議庭認為，江男在偵查中自白犯罪，已經獲得減輕其刑，可是他擔任農會代表超過20年，應該知悉不得以交付金錢方式行賄他人支持特定的候選人，竟為了求妻子順利當選，而出資行賄買票企圖影響選舉最終結果，敗壞選風，漠視政府查辦賄選的決心，其罹患高血壓和心臟病，依目前監所的醫療水平應可控制病情，因此判有期徒刑兩年、褫奪公權5年。

江姓男子（66歲）為了讓參選嘉義縣大林鎮民代表的妻子順利當選，以一票500元為代...
江姓男子（66歲）為了讓參選嘉義縣大林鎮民代表的妻子順利當選，以一票500元為代價賄選遭檢警查獲送辦，嘉義地方法院今天依選罷法判江男有期徒刑2年、褫奪公權5年，全案可上訴。 本報資料照
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高血壓賄選
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