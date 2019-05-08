嘉義縣某鎮代表候選人丈夫賄選 向法官服軟不成將入監

2019-05-08 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



去年多合一選舉期間，江姓男子（66歲）為了讓參選嘉義縣大林鎮民代表的妻子順利當選，以一票500元為代價賄選遭檢警查獲送辦，江男坦承犯案並自陳自身年齡高、罹患高血壓，又須扶養兩位長輩，向法官求請給予緩刑。

合議庭認為，江男在偵訊時表示知道買票行為違法，顯見有心存僥倖的心態，雖然罹患高血壓和心臟病，依目前監所的醫療水平應可控制病情，今天依選罷法判江男有期徒刑2年、褫奪公權5年，全案可上訴。

檢方調查，江姓男子去年10月間以一票5百元為代價，陸續拿賄選款給投票權人，3戶發了4千元遭檢警查獲送辦；江姓男子坦承犯案，並在審理庭上表示，太太當選就如同自己當選，一起做選民服務，「一人當選、二人服務」。

江姓男子以自身年齡高、罹患高血壓，又須扶養兩位長輩，如果他入監服刑，家庭將陷入困頓，他向法官求請給予緩刑，他願意以公益捐款或社區勞動服務等方式，提供義務勞務和接受法治教育。