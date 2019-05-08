202兵工廠涉採購弊案 檢調約談14人

相關新聞
嘉義縣某鎮代表候選人丈夫賄選 向法官服軟不成將入監2019-05-08 15:54
1個月犯下6起竊盜搶奪案 男子被判2年10月2019-05-08 16:10
龍頭202兵工廠採購弊案連環爆 今又被搜索2019-05-08 15:16
記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬2019-05-08 14:37
「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年2019-05-08 14:36
立委提案法官評鑑增設5專委 遭聯合抨擊2019-05-08 14:35
搶生計引殺機？ 狠心小黃運將撞死同業被起訴2019-05-08 14:35
翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金2019-05-08 14:34
財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月2019-05-08 14:31
法官法草案挨轟「自肥」 民間司改會首度發聲2019-05-08 14:28
司法不是服務業 該接受評鑑的是法官 而非「審判」2019-05-08 13:51
大鵬灣賽車手飆速189撞死 家屬求償2千萬二審仍敗2019-05-08 13:47
影／捍衛司法獨立 司改會疾呼支持民間版《法官法》2019-05-08 13:34
銀聯卡有錢領不出來 陸生共諜周泓旭每周向派出所報到2019-05-08 13:32
中信購地案 辜仲諒心腹2度不起訴處分2019-05-08 13:08
法官全面評鑑？全公開？ 司法院：別為少數拉進全部人2019-05-08 12:51
烏來代表會主席簡建成行賄5萬 法院判當選無效2019-05-08 12:44
黃琪開庭前「叫不醒」 法官請救護員做疼痛刺激…動了2019-05-08 11:57
近千萬保時捷沒人要 破爛貨車大家卻搶著標2019-05-08 11:01
男子4條通緝案在身 台東警開了7百多公里環島押解歸案2019-05-08 10:43
為詐團提款只賺500元 車手被判刑1年2019-05-08 09:51
失智症老人犯竊盜 檢察官：迅速偵結不能解決問題2019-05-08 09:41
法官評鑑增設5專委？ 司法院批恐引發法治崩解及倒退2019-05-08 09:18
法官法修法惹議 司法院：法律見解不宜納入評鑑事由2019-05-08 09:04
口腔癌患者無法吹氣酒測遭開單 葉毓蘭：實在不應強迫2019-05-08 07:52
違建燒死6移工 負責人緩起訴2019-05-08 00:42
王傳家案法官指通姦罪違憲 檢批「侮辱女性」2019-05-08 00:16
6女控信貸不成背高額車貸 仲介稱合法2019-05-08 00:09
涉詐領助理費 南市議員洪玉鳳夫婦各10萬元交保2019-05-08 00:02
內線交易被告…人生勝利組 勞務換緩刑2019-05-08 00:01
彰縣開鍘！涉毒品汽修廠是違建 業主自拆2019-05-07 23:36
拆旗山商場爭議二審敗訴 陳菊：尊重但遺憾2019-05-07 23:25
他酒駕撞死人認諾賠4111萬 法界：看得到拿不到2019-05-07 22:15
幫酒店小姐贖身 火山孝子匯73萬換一場空2019-05-07 22:09
矽卡大火案偵結 工傷協會：移工職災補賠償金額過低2019-05-07 21:59
買凶宅來賣賺170萬 法官判賠：民情懼冤氣2019-05-07 21:19
千噸油輪涉走私成拍賣品 240萬元落槌拍出2019-05-07 19:58
知名拉麵店只加1次麵 遭女大生告詐欺2019-05-07 19:53
防有價票券盜領 處10年以下徒刑2019-05-07 19:52
熱門文章
韓國瑜女兒太正「想娶怎麼辦」 網推這樣說就可以2019-05-07 21:43
口腔癌患者不便吹氣酒測 員警冷言：那你吹氣球怎麼吹2019-05-07 19:17
通姦兄弟妻10年 他無恥稱「你老婆也很歡喜」2019-05-08 10:15
女警褲裙配長靴的年代 逼出警用機車史上「最美風景」…2019-05-08 09:00
后里大火空汙蔓延全台中 市府提醒：今晚少外出2019-05-07 18:04
禮儀小姐值勤中鞋根斷了這麼做 網：想起曼陀珠廣告！2019-05-07 16:51
賣基隆市凶宅每坪不到4萬元引熱議 警證實有人燒炭輕生2019-05-08 10:06
黃琪開庭前「叫不醒」 法官請救護員做疼痛刺激…動了2019-05-08 11:57
他酒駕撞死人認諾賠4111萬 法界：看得到拿不到2019-05-07 22:15
注意！烏來溫泉街深夜巨石崩落封路 台車軌道恐受波及2019-05-08 00:24
近千萬保時捷沒人要 破爛貨車大家卻搶著標2019-05-08 11:01
回家夢碎！機車騎士疑闖紅燈趕回家 遭撞死2019-05-08 13:18
人妻遠端監控住家 當場抓姦在自家床2019-05-07 19:43
車停十分鐘竟被蟲蟲大軍攻陷 網友直呼：頭皮發麻2019-05-08 10:40
警察浮報超勤加班費13小時 溢領2876元貪汙罪起訴2019-05-07 16:43
陳菊為拆商場案告陳宜民 二審再度吞敗2019-05-07 18:19
第3度遭恐嚇對小孩不利 簡煥宗報警2019-05-08 03:45
再傳警槍走火意外！台東資深警操新槍 不慎中彈送醫2019-05-08 14:01
「教授鼠鼠」坦承迷姦女模 另名受害者出面指控2019-05-07 16:36
幫酒店小姐贖身 火山孝子匯73萬換一場空2019-05-07 22:09
知名拉麵店只加1次麵 遭女大生告詐欺2019-05-07 19:53
高雄文具店大火再添一死 重傷女兒下午宣告不治2019-05-07 17:14
前妻神隱 他照顧岳父到臨終2019-05-08 00:19
王傳家案法官指通姦罪違憲 檢批「侮辱女性」2019-05-08 00:16
男子4條通緝案在身 台東警開了7百多公里環島押解歸案2019-05-08 10:43
影／第三次絕不讓你逃！警逆向堵車 甩警棍霸氣破窗2019-05-08 08:21
「爸爸您辛苦了，母親節快樂」子女祝福感動單親男警2019-05-08 08:23
后里輪胎大火仍未熄滅 市議員提醒外出勿淋雨2019-05-08 09:04
生死一瞬間！橘衣天使英勇跳海救人一命 網友讚聲不斷2019-05-07 17:22
台鐵五權火車站女子臥軌輕生 夫憾：妻子情緒不穩2019-05-07 17:29
台中后里輪胎廠大火空品惡化 盧秀燕：1校易地教學2019-05-08 09:48
買凶宅來賣賺170萬 法官判賠：民情懼冤氣2019-05-07 21:19
中年大叔想嘿咻 超商買2萬點數險被騙2019-05-07 16:15
內線交易被告…人生勝利組 勞務換緩刑2019-05-08 00:01
民進黨高市議員又被恐嚇 簡煥宗：很多不理性留言2019-05-07 21:28
穿越4年的訊息？自助洗衣店扣款異常 客人怒公審2019-05-07 19:20
機械停車位崩垮 維修工夾縫中求生撿一命2019-05-08 12:29
涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌遭日任教學校無限期停職2019-05-07 17:20
影／臉書遭留言恐嚇 高市議員簡煥宗晚間報案2019-05-07 22:42
后里輪胎廠大火 義消累癱：別說福利好、聽到度爛2019-05-08 12:55
留言