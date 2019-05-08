記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆百年名店「李鵠餅店」委人代繳營業稅等稅款，其中3000多萬元被記帳及報稅代理人事務所余姓女員工私吞，李鵠餅店提告求償。基隆地方法院審結，判決余女要賠償3347萬9440元，「掛名」的事務所楊姓負責人也要負連帶責任，賠償1079萬4151元；全案可上訴。

判決指出，余女原是楊姓男子經營的記帳及報稅代理人事務所員工，2012年左右楊因健康不佳將事務所委由余女負責。余女擔心楊若過世，無法繼續經營事務所，拜託同業負責人楊姓女子「幫忙」。

楊女雖有疑慮，但余女一再保證會把借用名義的客戶名單交給楊女，且不會增加新客戶，楊女念及與楊男情誼答應。因為楊男客戶改掛楊女事務所名下會增加執行業務所得稅金，楊女與余女協議把余女等楊男事務所員工薪資，申報為楊女事務所發放扣抵稅金。

國稅局基隆分局查出李鵠餅店2012至2015年間，營所稅結算申報營業收入為5億1440萬6868元，但申報銷售額僅3億2700萬6790元，相差1億8740萬零78元，發函要求說明。

李鵠餅店委請會計師查帳發現，余女以實際銷售額向餅店請領稅款，但低報銷售額納稅，差額納為己有，提告向余女及楊女求償。

余女辯稱，李鵠餅店求償額度計算有誤，她曾多次為餅繳納罰鍰，李鵠併店實際損失應僅1127萬3035元。余女另提出多筆收據，證明債權「已清償」，被告求償應負舉證責任。

楊女表示，余女始終在楊男事務所原址辦公，不曾受她指揮監督，也未曾指示余女辦理業務，客戶委任費用全由余女收取運用，余女提供客戶名單也無李鵠餅店，不應把損害賠償責任加諸在「未蒙其利，而受其害」的她身上。

法官認為，余女長期為李鵠餅店處理稅務及記帳事宜，持有餅店繳纳稅費收據實屬平常，余女未提出其他證據佐證，難以採信認定墊付稅款。