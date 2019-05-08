「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



華南銀行資深女行員張秀米利用與客戶熟悉的機會，以客戶名義偽填取款條，盜領客戶款項10年，再透過共犯余明滄、翁明鈞協助藏錢，檢方估犯罪所得可能達千萬元，台北地檢署今天傳喚張女到案，依業務侵占、違反銀行法等罪偵訊她，訊後諭令張女以500萬元交保。

共犯余明滄、翁明鈞也同步被傳喚到案，偵訊後2人各以200萬元交保，全部限制出境、出海，至於張女實際犯罪所得以及目前如何確保贓款保全，檢察官設法擴大偵辦中。

據指出，張秀米曾任華南銀行萬華分行的理財專員，她是從存放款部辦事員轉戰理財專員，張女自稱10多年她來用「腳」走出人脈、累積業績，調查指出，張女的客戶大部分台北市萬華區的存款大戶，她涉案被查辦的消息曝光，同事都感訝異。

檢方查出，張秀米的犯罪手法是藉與客戶熟識的機會，取得客戶的信任，再用客戶名義偽填取款條、領錢花用，她涉案時間可能長達10年以上，不法獲利高達數千萬元。

本案源於有數名分行客戶發現帳戶內存款短少，向銀行反應，銀行啟動內部稽查，一路查出張女涉嫌盜領犯罪嫌疑重大；華南銀行昨天向台北地檢署提告，檢察官今天傳喚張女等人到案，訊後皆諭令重金交保。

檢方偵辦後懷疑，張女可以連續作案10年不被銀行察覺，分行內疑有知情共犯，今天先對張秀米予強制處分後，深入查辦。