搶生計引殺機？ 狠心小黃運將撞死同業被起訴

2019-05-08 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園簡姓計程車司機不滿張姓同業拍照檢舉，加上長期有排班糾紛，今年1月4日在避車彎內踩油門加速衝撞站在前方的張，害他整個人彈飛重摔，急救多日仍宣告不治，簡起初還想捏造成意外，但警方調閱監視器戳破謊言，檢方今偵結依殺人罪嫌起訴他。

檢警調查，簡男（52歲）和張男（48歲）都是計程車司機，雙方過去就曾因排班發生糾紛，簡並認為對方朝他拍照檢舉，故意影響他開車生計，當天下午4點多在機場捷運A8站避車彎時，見張站在他車前方，就加速踩油門衝撞。

張被高速撞擊彈到擋風玻璃滾落路旁，頭部受重創陷入昏迷，現場民眾見狀嚇得報案，未料簡竟若無其事離開，警方初步訪查路人、調閱監視器並約談簡到案，他卻說是「不小心撞到人」，但警方懷疑他企圖藉車禍掩蓋殺人動機，更認為他「一點悔意都沒有」。

而張男傷勢嚴重，因腦出血、顱骨骨折，住院搶救3天仍不治，檢方相驗後認為仍有疑義，所幸員警最終調閱到關鍵監視器畫面，清楚拍下簡毫無煞車直接朝張衝撞過程，他見無法抵賴，最後才坦承雙方搶生意早就互看不順眼，又認遭張檢舉，自己生意快做不下去沒飯吃。