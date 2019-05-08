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翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34聯合報 記者王宏舜╱即時報導

華隆集團創辦人翁明昌42年前亡故後，停棺陽明山豪宅，元配翁張妙貞8年前過世也停棺該處；豪宅所有權人國華人壽指控翁妻胞弟張顯良擅自把靈柩放進屋內，提告請對方騰空返還房屋，一審勝訴，但高院改判靈柩可留下。案經上訴，因承當訴訟人撤回要求張、國華保全移除翁張妙貞遺體、返回房地，高院更一審判張自2011年11月至2018年11月按月「再」給付國華人壽5萬2192元；士林簡易庭已判每月給付8808元。

華隆集團旗下國華人壽因營運問題遭金管會勒令停業清理，並指定保險安定基金為清理人，安定基金接手後發現國華人壽所有的陽明山豪宅停著靈柩，因此以國華人壽名義提告要求騰空。

國華人壽提告指出，翁張妙貞過世後，胞弟張顯良2011年9月6日在沒有取得國華人壽同意下，把她的棺材放進陽明山豪宅，與翁明昌的靈柩擺在一起；另外，國華人壽於2010年1月底已不再委託國華保全管理豪宅，但保全仍繼續看守翁明昌靈柩，並容任張顯良放棺材。

國華人壽公司在原審以國華保全、張顯良為被告，要求兩人自台北市永公路的豪宅移除翁張妙貞遺體、靈柩，並返還士林區新安段5小段3筆地號土地和建物，並要被告連帶按月給付12萬2000元相當於租金的不當得利。

高院認為，去年11月23日前，房地確為國華人壽公司所有，並不是如張顯良辯稱是翁張妙貞所有，再由他繼承取得權利。

翁明昌的遺體和靈柩放在這間豪宅內，國華人壽至少從2007年12月1日起，委請國華保全維護，保全契約2010年1月31日屆期後，國華保全至2015年1月31日止持續提服務，這是受翁明昌繼承人的指示，只是占有輔助人，非無權占有人，無不當得利。至於2015年2月1日起至2018年11月23日止，則無證據證明國華保全公司占有房地。

而國華保全執行原有保全工作，未再向國華人壽公司收取保全服務費，沒證據證明國華保全公司有受益，高院認為沒理由要國華保全公司給付租金。

張顯良未經國華人壽公司同意，就將胞姊的遺體擺在該處，經估價，房地每月租金為12萬2000元，高院認為屋子裡還有翁明昌的遺體、靈柩，因此張顯良占有的利益「只能算一半」，即6萬1千元。

國華人壽主張國華保全容任張顯良將翁張妙貞遺體、靈柩移置該處，共同侵害所有權部分，高院認為國華保全在張顯良移入時，當日即通知國華人壽公司，無其他證據證明國華保全與張共同侵害，不須賠償。

華隆集團創辦人翁明昌42年前亡故後，停棺陽明山豪宅，元配翁張妙貞8年前過世也停棺...
華隆集團創辦人翁明昌42年前亡故後，停棺陽明山豪宅，元配翁張妙貞8年前過世也停棺該處。圖／聯合報系資料照片
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保全陽明山棺材
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