財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



板信商業銀行（5862）董事長劉炳輝，明知妻子廖美雲利用人頭帳戶購買子公司板信資產管理公司土地，並向自家銀行貸款1.6億元，卻未依法在財務報告中揭露正確重大交易資訊，被新北地檢署認違反銀行法和證券交易法起訴。案經新北地方法院審理，最後因犯證券交易法申報公告財務報告不實罪被判刑3年6月，違反銀行法部分則獲判無罪；全案可上訴。

判決出爐後，板信銀行也發布重大資訊，內容強調「公司營運正常，不受影響」，並表示「一審法院依證券交易法第171條第1項第1款之申報公告財務報告不實罪，判決當事人有期徒刑3年6月，因尚未收到判決書，無法得知判決有罪之理由，惟對此判決結果感到遺憾，將於收到判決書後，委請律師研議上訴事宜。目前公司運作一切正常，營運及財務未受任何影響」。

判決指出，劉炳輝明知廖美雲與她所經營的三輝建設公司財務小姐陳素卿合謀，利用友人許永壽、其子許宗英名義購買板信資產土地，且為確保２人有優先承買權，還找板信資產總經理趙建崇作假資料，以仲介抵費地的名義將土地部分所有權贈與給許永壽，事後再以許姓父子名義向板信銀行八德分行貸款1.6億元，後因貸款均是廖美雲在支付，因此被查出不法。

法院審理時，劉炳輝矢口否認犯案，辯稱土地是許永壽所購買，廖美雲會幫許清償貸款，只是基於朋友關係幫忙周轉，而且與他無關。但是，法院調查檢調搜索資料，在劉的臥室床頭櫃找到涉案土地的資料，上頭還印有「三輝有優先購買權，也不怕給別人買走」等字，而劉的筆記中也有紀載「延吉段轉載」等文字，認定他對土地開發、利用和資金來源有一定了解，最後未採信其說法。

法院認為，劉炳輝身為板信銀行董事長，本應於財務報告中依法如實揭露正確資訊，供投資者觀察銀行經營能力和營運是否健全，卻未依法接露重大交易資訊，不僅使銀行財務報告失去公開透明的作用，也危害證券交易市場秩序。審酌其犯後矢口否認犯行，且虛偽辯解浪費不少司法資源，足認犯後態度不佳，但未中飽私囊，銀行也為此蒙受重大損害，因此量刑3年6月。

全案除劉炳輝外，趙建崇、許永壽因涉犯背信也分別被判刑8月和7月，均緩刑5年，緩刑期間須分別支付公庫200萬元和150萬元；此外，劉炳輝等5人也被控違反銀行法，但法院調查本案貸款有提出6筆土地作為擔保，且實質價格約1.7億，超過貸款金額，而銀行也未蒙受損失，最後認定此部分無罪。