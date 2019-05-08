法官法草案挨轟「自肥」民間司改會首度發聲

2019-05-08 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今審查法官法修正案，法官、檢察官評鑑制度惹議，審、檢、辯、學罕見聯合發聲抨擊草案將長期參與司改等議題的外部委員增至6位。成為「眾矢之的」的民間司改會今開記者會澄清，民間版盼建立遴選制度、非法律人過半，目標是不讓包含本會在內的「法律人」掌控壟斷評鑑委員會，符合人民強化淘汰不適任司法官的改革期待。

立委尤美女版本欲增加法官評鑑委員會5名專任委員，且將法評會人數，法官代表由3人降至1人、律師代表由3人降至2人，並將學者等代表由4人增至7人，引起法界批評將造成各方人數失衡。

法界齊轟，所謂「長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者及社會團體代表6人」將使特定（司改）團體不僅可請求進行評鑑，並可擔任多數評鑑委員，顯會戕害評鑑委員會組成公正性及客觀性。

成為「箭靶」的民間司改會今指出，法界質疑民間版草案第30條第3項：「僅指摘法官適用法律之見解有違誤者，不得付個案評鑑。但事實及法律間之涵攝錯誤，不在此限。」要針對「法律見解」進行評鑑，有侵害審判獨立的疑慮。

司改會解釋，支持「法律見解」不得評鑑，增訂但書是釐清「法律見解」範圍，杜絕動輒以法律見解護航裁判品質不佳的弊端。民間版草案符合世界法官憲章揭櫫標準，也在立法說明解釋「事實及法律間之涵攝錯誤」是指「事實認定與卷內證據明顯不符、對於爭點有所誤認、欠缺法條所規範之構成要件事實而為相反之認識等」。

至於遴選機制，民間版草案第33、34條規定，評鑑委員會因有過半的「非法律學者及社會團體代表6人」，產生方式為立法院推舉「11名至15名社會公正人士組成遴選委員會」，從社會團體推薦的人選中選出雙倍候選人人選，接受各界表示意見，再由遴選委員會決定。

最後，司法院院長自遴選出的11名評鑑委員中，提請總統任命其中5位擔任專任委員。民間版草案希望透過公開透明的遴選機制，解決現行弊端。

司改會表示，官方版與民間版草案均規定有資格請求個案評鑑的機關團體，代表人不得擔任評鑑委員，此為現行法官法所無之利益衝突迴避規範。民間版草案更進一步規定，評鑑委員會委員非法律人過半，讓包括本會在內的法律專業人士無法全面掌控評鑑決議。