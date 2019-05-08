大鵬灣賽車手飆速189撞死 家屬求償2千萬二審仍敗

2019-05-08 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東大鵬灣賽車場5年前王姓賽車手衝過衝點線後，撞擊防護牆造成傷重不治的意外，王的家屬向賽事主辦單位OPTION改裝車訊雜誌、大鵬灣開發公司求償共2600多萬元，不過一審遭駁回；上訴後高雄高分院認為，王的車輛通過終點沒遵循指示右轉離場，是肇事主因，今上午再判王的家屬敗訴，仍可上訴。

王姓車手的父母、妻子及子女提告主張，王報名參加寶路多公司發行的OPTION 改裝車訊雜誌所舉辦「OPTION CUP 零四直線加速賽」，2014年6月22日於大鵬灣公司的賽車場比賽，但王通過終點線後，撞上底端的護牆，送醫不治。

王的家屬認為，場地的直線加速跑道安全距離過短、跑道末端緩衝區設施不良，加上主辦方沒要求賽車手必須配戴頭頸部保護等安全裝置，負有過失，要寶路多公司、大鵬灣公司及承辦職員連帶賠償精神慰撫金等2650萬元。

二審合議庭勘驗錄影畫面，發現王的車輛通過終點線時速達每小時189公里，但煞車燈僅短暫亮約2秒，他也沒依工作人員的指示右轉離場，竟一直保持高速朝跑道末端的護牆，撞上後才停下。

經認定，本件事故起因是王姓車手沒遵守旗號以及比賽規則指示，主辦的大鵬灣賽車道、賽道所有人大鵬灣公司，沒有任何場地或規則上的缺失。