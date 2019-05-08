銀聯卡有錢領不出來 陸生共諜周泓旭每周向派出所報到

2019-05-08 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



陸生「共諜」周泓旭被依國安法追加起訴後，同時偵查中限制出境即將解禁，台北地院認為，周仍有高度逃亡的動機，為確保審判進行，日前裁定他即日起限制出境、出海，並於每周一上午8時至12時之間向台北市警信義分局六張犁派出所報到。

周泓旭因違反國家安全法案件，偵查中，台北地檢署今年3月20日對他限制出境、出海，命每日至地檢署報到，不過，周被追加起訴後，4月11日由法院審理，檢察官預計今天撤銷限制出境、出海處分。

台北地院裁定說，周泓旭經訊問後，否認犯行，但依據追加起訴書，他涉犯國家安全法嫌疑重大，審酌他為大陸人士，偵查及法院訊問時供稱「來台係受僱於朋友之公司，但該公司現在沒有運作」、「目前沒有工作，也沒有收入」、「家人都沒來台灣」、「銀聯卡內還有錢，但是錢領不出來」、「希望能回大陸地區」等，可見生活重心都在大陸。

法官認為，周泓旭在台社會人際關係薄弱，有較強的出境後滯留不歸動機及能力，如果他不願配合到庭接受審判，即有逃匿出境並在海外生活滯留不歸的高度可能性。

裁定說，考量周的犯罪事實為意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區行政、軍事、黨務機構發展組織，且違反國安法法定刑為5年以下有期徒刑，刑度不輕，，為確保日後審判順利，仍有限制出境、出海的必要，命周每周至派出所報到。