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法官全面評鑑？全公開？ 司法院：別為少數拉進全部人

2019-05-08 12:51聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

立法院司法及法制委員會今審查法官法修正案，民進黨立委周春米認為應對外公開法官評核結果，尤美女說應把全面評核改為全面評鑑，結果也應對外公開。司法院秘書長呂太郎則不贊成全面評鑑，應微調全面評核即可，「不要為了少數法官把全部法官拉進來」，建議維持現制，盡量在不危及審判獨立情況下適度公開。

司委會今併案審查「法官法修正草案」，修法重點包含金字塔型訴訟制度、法官評鑑、職務法庭等。周春米提案將法官法第31條修正為：「司法院應每3年至少一次完成法官全面評核，其結果應對外公開，評核結果作為法官職務評定之參考。」尤美女則提案要求法官全面「評鑑」，法官評鑑委員會每3年至少一次完成法官全面評鑑，其結果應對外公開，並送交司法院作為法官職務評定之參據。

呂太郎表示，司法院不贊成全面評鑑。法官裁判被詬病批評與不適任是極少數。全國大大小小300萬件，有些判決社會有不同意見，但客觀檢視是非常少數，卻為處理極少數不適任法官，動用大批行政資源，對90％以上適任法官進行考核，且民眾也有說法官裁判佳。

他指出，審判獨立是各國所追求，但沒有一個國家像台灣對法官採取不信任態度，司法院會努力處理；不適任法官要積極淘汰，對認真負責的法官盡量不要干擾他。「評核要很仔細，讓法官不用前瞻顧後，本於知識良知審判。」

他表示，曾經舉辦兩次全面評核，已有大幅進展，從國家監督司法角度來看，已走上正確道路，再做微調就好，不要把大部分法官都拉進來，這不經濟。

黃國昌指出，腦中全面評核有四組模型：一是維持現制都不要動，二是維持現制但評核結果公開，三是因沒效又造成負擔，乾脆廢了，四是更深入做，從全面評核至全面評鑑。現在院部立場是傾向維持現狀？

呂說，贊成維持現制並加以監督問題者，至於公開部分，有些涉及個人問題，除非這案子經過評核（問當事人律師意見）以後，經過司法院調查確實如此再送評鑑，否則這對法官很傷，隨便一個當事人講法官開庭不公、對其不利，司法就崩潰。盡量在不危及審判獨立範圍內公開，這是穩健又有進步的作法。

周春米說，認同95％沈默的優秀法官，為維護審判環境，修正方向是公開方式由司法院訂之。尤美女表示，每位認真法官都在崗位上埋頭苦幹，不曉得同儕有不適任，因盡忠職守、敬業。所謂全面評核不是公開法官說話內容而是結果，多少法官得到人民肯定？認事用法非常認真、貼心、注重人權，讓有所不足的法官見賢思齊。

尤美女說，對不適任法官要公布名字與否都可，也可公布惡劣行徑，因此所以公告內容授權給司法院，不是說要把什麼人講什麼話，像被鞭屍一樣曝光，司法環境惡劣對優秀法官不公平。

司法院尤美女民進黨
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