來台陸籍扒手兩人組 專門鎖定日旅客犯案被逮

2019-05-08 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



2019年日本迎接新年號令和，從4月27日到5月6日，迎來史上最長的10天黃金周假期，由於台灣近年成為日本人旅遊首選，大量日客湧入台灣各觀光景點等商圈。除了日本遊客，5月1日大陸也開始五一長假，中日遊客大量來台，也導致大陸扒竊集團瞄準時機來台下手。

台北市警察局，特地針對故宮博物院、台北101、忠烈祠、寧夏夜市、士林夜市、饒河街夜市、永康街等觀光景點，加強查緝及安全維護作為。

台北市刑大肅竊組隊員，鎖定各大觀光區展開鷹眼行動，專門監視疑似竊嫌人士跟監視，這個月4日上午10時30分，警方在中正紀念堂內擔服肅竊勤務，發現兩名同為李姓的大陸籍扒手，伺機行竊民眾隨身財物不成，隊員持續尾隨跟監埋伏蒐證，李嫌2人隨即轉至大安區永康商圈，下午1時50分又轉到信義區101大樓美食街，李嫌2人鎖定日本籍女子無暇注意身上財物，利用擁擠人潮，先一人從後方掩護把風，另一人手拿旅遊指南遮掩，從後靠近被害人行竊黑色長夾1只，得手後隨即離開現場。

專案人員目擊前後行竊過程，當場表明警察身分依現行犯逮捕，李嫌2人抵抗並趁隙將所竊取的黑色長皮夾丟在地上，警方依法查扣，將李嫌等2人帶回警局偵辦。