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兩派出所長遇移工看出蹊蹺 調派警力逮3逃逸越南移工

2019-05-08 12:34聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市楊梅警分局富岡派出所所長楊進基、大坡派出所所長姜仁光共乘到分局開會途中，行經民富路三段、富豐北路口停等紅燈，發現一名戴帽子、口罩男子在路旁工地捆鋼筋，兩名所長看似不經意一瞥，其實已經在打量工人是否為移工，3人目光短暫對視後，工人名很快轉身掩回工地室內，兩位所長經驗豐富知道有蹊蹺。

楊進基、姜仁光立刻連絡派出所調派警力到場，兩人確認工地沒有其他出入口，在外面守株待兔，等支援警力到場時大家分配好任務隨即進工地追查。員警一進去就發現3名蹲、坐的工人用越南話交談，看見警察立刻拔腿要跑。

所長和員警因為事先推演過加上有足夠默契，馬上「分組」包抄攔截切斷3人退路並制伏，清查身分後確認都是逃逸列管的越南籍移工，連同現場曾姓負責人帶回訊問。員警核對外僑拘留與出入境系統等相關資料，發現其中1名移工逃逸時間長達6年之久，在派出所直嘆「哎呦，我這次終於跑不掉了」。

楊進基表示，派出所常接到民眾報案檢舉逃逸外籍移工，巡邏時也曾主動查獲，顯見同仁平時布線和宣導都很落實，執勤態度認真積極，民眾也對警方打擊不法有信心；姜仁光強調只有透過實際行動，才會獲得轄區里民的讚賞與肯定。

警方逮移工押往派出所訊問。記者鄭國樑／翻攝
警方逮移工押往派出所訊問。記者鄭國樑／翻攝
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警方進工地後立刻逮捕要跑的移工。記者鄭國樑／翻攝
警方進工地後立刻逮捕要跑的移工。記者鄭國樑／翻攝
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移工越南警察
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