黃琪開庭前「叫不醒」 法官請救護員做疼痛刺激…動了

2019-05-08 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



替前總統陳水扁算塔羅牌而聲名大噪、曾遭判刑入獄的黃照岡（黃琪），冒充國泰集團千金蔡佳玲名義，要求晶華酒店等飯店給優惠，入住商務樓層標準房，台北地院依7個詐欺及詐欺未遂罪判他1年10月徒刑，另有1年得科罰金之刑。高等法院上午審判，但律師郭上維開庭前發現他「叫不醒」，請法警呼叫119。法官請救護員當庭施予疼痛刺激測試，黃才「嗯」了一聲，法官諭知6月起密集開5次庭。

高中肄業的黃照岡(26歲)，2008年時冒充塔羅牌老師，幫前總統陳水扁算命。2011年他冒用頂新集團少東魏宏帆舊式身分證，申辦無金額上限的「黑卡」，盜刷612萬元套現，後來又向一名宋姓女子詐騙上百萬元，法院依詐欺罪判他8年2月徒刑定讞。

2016年7月14日起，黃照岡假冒國泰集團成員蔡鎮宇千金蔡佳玲(Fendi Tsai)名義，打電話到晶華酒店、台北喜來登大飯店訂房，並要求給予優惠，與鍾姓友人省下升等房費與餐飲服務費數萬元。8月26日下午2點，他使用通訊軟體WhatsApp，如法炮製以 Fendi Tsai 名義與喜來登貴賓服務處員工聯絡訂房，因員工已發現黃照岡伎倆，才未得逞，刑事局也著手偵辦。黃落網時稱，不論是晶華或喜來登，扣除成本之後，根本沒損害財產，「何來成立詐欺罪？」。

黃照岡之前被稱為「騙扁少年」，外表纖柔，但現在身材發福、禿頂，判若兩人。

高院已進行多次準備程序，黃照岡多表現「孱弱」，今天他是由媽媽「託付」給律師郭上維，但郭接手時卻發現坐在輪椅上的黃「沒有反應」，因此請法警找救護人員救援。台北市消防局龍山分隊陳姓、蔡姓救護員抵達法庭候審區，先測試黃的血壓、血氧、血糖和脈搏，數據都顯示沒問題，生命跡象穩定，卻「叫不醒」。

高院開庭，黃照岡對審判長叫他名字、問他「可以開庭嗎？」等問題都不語，頭垂著一邊、癱坐，審判長詢問兩名救護員剛剛如何測試，並請他們在法庭上再做一次疼痛刺激。救護人員按壓黃的手指、胸骨和肩膀，黃這時才發出「嗯」的聲音，腳掌也垂地，並搖動身體。

因黃無想開庭的「跡象」，也無法判定他是否能就審，審判長定6、7月起密集開5次庭。黃事後被抬上擔架，由救護車載離。