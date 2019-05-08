法官法草案遭外界抨擊 尤美女今澄清

2019-05-08 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今審查法官法修正案，由於法官、檢察官評鑑制度引發爭議，讓審、檢、辯、學罕見聯合發聲抨擊。立委尤美女今澄清，增加非法律人1人是為跳脫同溫層，而增設專任委員是為因應修法由當事人可直接申請評鑑，將會產生案件暴增情況，必須有專職人員來仔細思考評鑑指標及範圍內容幅度。

2017年司改國是會議決議要加強評鑑委員會調查職權、提升其外部性與獨立性及職務法庭透明度等，司法院提出修正草案主張開放當事人、犯罪被害人直接請求個案評鑑，並調整法官和檢察官評鑑委員會組織結構，增加外部評鑑委員。

尤美女等立委提案，為讓非法律圈的外部人士佔多數，期待行使職權能採取更開放角度、取信於民，修正《法官法》第33條，將法官降至1人、律師2人，並明定1名法律學者。此外，外部委員部分，長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題的「非法律學者及社會團體代表」增至6名。

尤版主張法官評鑑委員會設專任委員5人，其中一人召集委員為特任官，專任委員職等比照簡任13職等。司法院認為，不宜設置政務職的專職委員，因將會違反憲政權力分立、權責相符進而危及審判獨立，並恐引發法治崩解及倒退的負面效應。

尤版提出後，受到審、檢、辯、學全面反對。尤美女今在委員會表示，外界抨擊我的草案版本把法律人人數降低，非法律人增多，但其實只差一人。對於評鑑這塊，法界有所謂同溫層，大家看事情見解一致，會認為司法已經做得很好，為何人民還是抨擊？就是因為身處於同溫層，因此很多判決出來結果被抨擊為恐龍法官、檢察官。

她舉例，例如像外勞被性侵的案件，檢察官說為什麼不把陰莖咬斷？檢評會說當事人很信任你才把陰莖放你嘴裡，人民認為你頭腦壞掉。所以才希望非法律人較多，其實也才多一人。

她解釋，外界批評是為特定團體尋求職位，這是誤會。在此限定非法律人，是希望廣納不同生命經驗，讓大家思考交流，而不會做出讓全民譁然的結果。設專委是因為要全面評鑑，必須有人專職，而不是如同現在委員是開會才去，在此情況下無法非常仔細思考指標，範圍內容多廣，才會希望設立獨立機構，有專業評鑑委員，因此才會有職等問題。可申請評鑑的人，不管是院版還是民間版，都是開放當事人直接申請，案件顯然會暴增，因此要有專責處理。