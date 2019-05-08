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醉男舞刀恫警「來輸贏」 法官：思覺失調得緩刑

2019-05-08 11:25聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市郭姓男子在去年2月1日在旗山老街違規擺攤，員警上前勸離，卻被恫嚇「我跟你輸贏，我拿槍把你射掉」、「要怎樣，打架好不好，衣服脫掉」等語，郭男手中還不斷舞動香蕉鐮刀，還大吼「「我替天行道」，橋頭地檢署依法起訴。然而經查，郭男患有思覺思調症，且當時全身散發酒氣，依法減刑判處處拘役50日、緩刑2年，得易科罰金5萬元。

據悉，郭男違規擺攤遇上派出所蕭姓巡佐、林姓警員，竟持香蕉鐮刀揮動，直喊 「X，要怎麼樣」、「你敢開就開，X」，還向員警挑釁「脫衣單挑」，直說要跟員警拚輸贏，還在現場作勢乩童起駕，激動說要替天行道、並喃喃自語「天靈靈地靈靈」、「天地奈何不了我」等語。

員警好不容易伺機制伏郭男，將他上銬帶返派出所，依妨害公務罪嫌送辦，橋頭地檢署也依法起訴。

然而，郭男在開庭時出具身心障礙證明、重大傷病卡，醫院診斷證明他患有妄想型思覺失調症等精神疾病，郭妻也證稱，丈夫離患精神病長達10年，在家只要情緒不穩，就會亂吼叫、砸東西，遇到壓力時會有情緒暴走。

郭男還說，事發當時他有喝酒，酒後失序；郭妻說，她當時趕到派出所時，丈夫身上有酒味。

法官認為，郭男辱罵員警又揮刀恐嚇明顯違法，但考量他在生活經濟壓力之下，又受精神疾病、酒精、過去吸毒所導致的腦傷因素，導致他行為能力降低，依法判他拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，但緩刑期間必須交付保護管束，自費至指定醫療機構接受精神治療。

郭男對執勤員警揮刀、辱罵，開庭時出具身心障礙證明，法官因他當時酒醉、又有思覺失調...
郭男對執勤員警揮刀、辱罵，開庭時出具身心障礙證明，法官因他當時酒醉、又有思覺失調症，判他拘役50日，緩刑2年。記者賴郁薇／攝影
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