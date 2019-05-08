男子4條通緝案在身 台東警開了7百多公里環島押解歸案

2019-05-08 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東大武警分局日前員警執行巡邏勤務時，發現一部自小客車形跡可疑，實施攔查。意外查獲蘇姓駕駛背負4條通緝罪，訊後即展開另類的環島旅行，移送三處地檢署歸案。

警方調查發現蘇男通緝案件遍及全國北、中、東。包括涉嫌公共危險和詐欺罪在去年分別被花蓮地檢署、新北地檢署及台中地檢署發布通緝。