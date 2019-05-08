為詐團提款只賺500元 車手被判刑1年

2019-05-08 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



周男去年擔任詐團車手，詐團在網路刊登販售VOLVO休旅車，邱男信以為真先後匯元13萬元購買，周提領其中3萬元交付給成員「阿正」，獲得500元報酬，經警循線逮獲，台中地院今天依詐欺罪將他判刑1年，並沒收犯罪所得500元。

法官審酌，53歲周男不思以合法途徑賺錢，率爾擔任詐團車手，貪圖可輕鬆得手的利益，價值觀念偏差，且造成社會信任感危機，損害被害人邱男財產，予以判刑。

判決書指出，詐團成員去年10月間，在網路8891網站刊登販售VOLVO休旅車，邱男瀏覽網頁信以為真，依網頁所留的通訊軟體與暱稱「余志成」男子聯絡，於10月31日、11月8日、11月9日，分別匯款至3萬、3萬、5萬、2萬元至國泰世華商銀帳戶。

綽號「阿正」的詐團成員，去年11月8日在台中市太平區，交付國泰世華商銀的提款卡及密碼予周男，由周至東區建成路的金融機構自動櫃員機領取3萬元，再交付給「阿正」，獲得500元報酬。