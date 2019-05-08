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后里輪胎廠大火空品惡化 盧秀燕：17校異地教學

2019-05-08 09:48聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市后里區安眉路一處廢輪胎堆置廠昨日傳出火警，廠區周邊已有明顯粒狀汙染物及異味散布，依法重罰500萬元，但整夜全台中市幾乎都聞得到塑膠味，凌晨台中市成立「空氣污染事件緊急應變小組」，決議以火場為圓心半徑4公里內學校皆納緊急應變範圍，災場附近學校不停課、但停止學校戶外活動，並安排17所學校異地教學。

市長盧秀燕一早到后里區視察，提醒衛生局與教育局提供口罩給學校，今天上午7點學童到校前送達，也將抽調各地衞生所醫護人員進入災埸附近學校，協助校方及校護觀察及預防師生不適。

市府指出，不停課乃考量因家長上班、學童在家無人照料，因此不停課，由學校及政府集中孩子統一照料，然而雖然不停課，但將停止學校戶外活動，並提供口罩給學童。

台中市長盧秀燕指示，保護學童健康，教育局已安排泰安國小（含附幼）學生移校教學，派4輛遊覽車接送110位學生（國小98、幼兒園12）前往北區立人國小、北屯區仁美國小、西屯區西屯國小、市立南屯幼兒園等校上課，預計中午放學前返回學校，讓家長依原放學時間接學生。

同時，衛生局也已調派衛生所護理人員進駐相關學校，協助學校採取學童保護措施，包括移校教學的泰安國小（含附設幼兒園）、后里幼兒園公館分班、三采幼兒園（愛幼）。

另外，為掌握鄰近農作物受影響程度，農業局與水利局也前往現場，針對周邊農田灌溉溝渠、農作物進行調查，以確定是否遭受汙染，若有，將立即啟動相關後續應變作業。

這場大火惡化全台中的空氣品質，今凌晨由環保局、消防局、教育局、衛生局、民政局、新聞局、警察局組成「空氣污染事件緊急應變小組」掌握災況並因應，並由陳子敬副市長擔任小組召集人，黃崇典秘書長協助統籌執行。

市府依據行政院環境保護署委託中央大學大氣科學系模擬后里廢輪胎火災事件汙染擴散分析，採取最嚴格標準以火場為圓心半徑4公里內的學校皆納緊急應變範圍，包含后里區立托兒所義里班、后里區立托兒所廣福班、后里區立托兒所忠厚班、后里區立托兒所后里班、私立釆豆幼稚園、立佳欣托兒所、私立唐森托兒所、私立日月昇托兒所、私立來來托兒所、大光幼稚園、國立台中啟明學校、台中市立后綜高中、私立小幼優托兒所、后里國小共17所學校。

另外，以火場為圓心半徑2公里內的愛幼托兒所、后里區泰安國民小學、后里區區立托兒所公館班學校，除停止戶外活動及提供口罩以外，也進一步由衛生局通知各衛生所醫護人員支援學校提供必要醫療照護。

台中市后里區安眉路一處廢輪胎堆置廠昨日傳出火警，依台中市空氣污染事件緊急應變作業...
台中市后里區安眉路一處廢輪胎堆置廠昨日傳出火警，依台中市空氣污染事件緊急應變作業要點成立「空氣污染事件緊急應變小組」，並採最嚴格標準以火場為圓心半徑4公里內學校皆納緊急應變範圍，災場附近學校不停課，異地教學。圖／台中市環保局提供
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台中市后里區安眉路一處廢輪胎堆置廠昨日傳出火警，市府深夜依台中市空氣污染事件緊急...
台中市后里區安眉路一處廢輪胎堆置廠昨日傳出火警，市府深夜依台中市空氣污染事件緊急應變作業要點成立「空氣污染事件緊急應變小組」。圖／台中市環保局提供
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台中市長盧秀燕一早到后里區視察，提醒衛生局與教育局提供口罩給學校，今天上午7點學...
台中市長盧秀燕一早到后里區視察，提醒衛生局與教育局提供口罩給學校，今天上午7點學童到校前送達，也將抽調各地衞生所醫護人員進入災埸附近學校，協助校方及校護觀察及預防師生不適。圖／台中市新聞局提供
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台中市后里區安眉路一處廢輪胎堆置廠昨日傳出火警，依台中市空氣污染事件緊急應變作業...
台中市后里區安眉路一處廢輪胎堆置廠昨日傳出火警，依台中市空氣污染事件緊急應變作業要點成立「空氣污染事件緊急應變小組」，並採最嚴格標準以火場為圓心半徑4公里內學校皆納緊急應變範圍，災場附近學校不停課、但停止學校戶外活動。圖／台中市環保局提供
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台中市后里區安眉路一處廢輪胎堆置廠昨日傳出火警，廠區周邊已有明顯粒狀汙染物及異味...
台中市后里區安眉路一處廢輪胎堆置廠昨日傳出火警，廠區周邊已有明顯粒狀汙染物及異味散佈，依法重罰500萬元，但整夜全台中市幾乎都聞得到塑膠味。圖／台中市新聞局提供
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托兒幼兒園台中市
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