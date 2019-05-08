法官評鑑增設5專委？ 司法院批恐引發法治崩解及倒退

2019-05-08 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今審查法官法修正案。記者賴佩璇／攝影 分享 facebook

立法院司法及法制委員會今審查法官法修正案，由於法官、檢察官評鑑制度引發爭議，讓審、檢、辯、學罕見聯合發聲抨擊，尤美女版本欲增加法官評鑑委員會中5名專任委員，也遭司法院以違反憲政權力分立、權責相符進而危及審判獨立為由堅決反對，並指恐引發法治崩解及倒退的負面效應。

司改國是會議決議檢討法官、檢察官評鑑制度，司法院提出修正草案主張開放當事人、犯罪被害人直接請求個案評鑑，並調整法官和檢察官評鑑委員會組織結構，增加外部評鑑委員。

尤美女所提版本，主張法評會設專任委員5人，其中一人召集委員為特任官，專任委員職等比照簡任13職等。司法院認為，不宜設置政務職的專職委員。

司法院表示，司改國是會議第三分組曾討論「法律人評鑑基金會」，當時即認為建置這種基金會，違反憲政權力分立，將屬於司法首長於憲法明定的固有監督權限全數取走及架空外，更違反權責相符原理，進而危及審判獨立，運作失當將成為體制外有心人士全面控制司法的工具。

司法院指出，尤版提案無異是將民間倡議的「法律人評鑑基金會」改掛上法官評鑑委員會的招牌，「換湯不換藥」的設計無法解決嚴重缺失，恐引發法治崩解及倒退的負面效應。

對於全面評核制度，司法院主張維持由司法院實施，且不公開結果，因為評核制度目的是考核法官的整體表現，不是拿來淘汰特定的不適任法官，外界批評法官全面評核制度未能發揮淘汰不適任法官功效，但這恐怕是誤認制度。

律師公會全聯會與15個地方律師公會也發表聯合聲明，指法官評鑑委員會組成不應獨厚特定團體，及讓少數委員主導評鑑過程，否則勢將戕害評鑑決議公正性及客觀性，並影響審判獨立。

聲明指出，草案將法評會人數，法官代表由3人降至1人、律師代表由3人降至2人，並將學者等代表由4人增至7人，顯然造成各方人數失衡，尤其所謂「長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者及社會團體代表6人」將使特定（司改）團體不僅可請求進行評鑑，並可擔任多數評鑑委員，顯會戕害評鑑委員會組成公正性及客觀性，因此尤版草案所為人數調整，顯不合理，且讓律師由3人降至2人，更漠視律師身為在野法曹地位及專業判斷，實不妥適。

就目前法評會運作，是就個案而為評鑑，並未設專任委員，以免因權力過度集中，影響評鑑公正性及客觀性，但尤版草案卻設專任委員，職等比照簡任第13職等，並設召集委員1人，而為特任官，任令少數專任委員因此主導評鑑進行及作成，而致評鑑過程更加封閉，顯然不符評鑑公正性、多元性及客觀性要求，更難取信於民，自不應進行相關修改。