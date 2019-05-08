親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美國虐兒檔案：受虐者的「家暴傳承」怎麼修復？

美眾院通過「台灣保證法案」 籲對台軍售常態化

法官評鑑增設5專委？ 司法院批恐引發法治崩解及倒退

2019-05-08 09:18聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

立法院司法及法制委員會今審查法官法修正案。記者賴佩璇／攝影
立法院司法及法制委員會今審查法官法修正案。記者賴佩璇／攝影
分享

立法院司法及法制委員會今審查法官法修正案，由於法官、檢察官評鑑制度引發爭議，讓審、檢、辯、學罕見聯合發聲抨擊，尤美女版本欲增加法官評鑑委員會中5名專任委員，也遭司法院以違反憲政權力分立、權責相符進而危及審判獨立為由堅決反對，並指恐引發法治崩解及倒退的負面效應。

司改國是會議決議檢討法官、檢察官評鑑制度，司法院提出修正草案主張開放當事人、犯罪被害人直接請求個案評鑑，並調整法官和檢察官評鑑委員會組織結構，增加外部評鑑委員。

尤美女所提版本，主張法評會設專任委員5人，其中一人召集委員為特任官，專任委員職等比照簡任13職等。司法院認為，不宜設置政務職的專職委員。

司法院表示，司改國是會議第三分組曾討論「法律人評鑑基金會」，當時即認為建置這種基金會，違反憲政權力分立，將屬於司法首長於憲法明定的固有監督權限全數取走及架空外，更違反權責相符原理，進而危及審判獨立，運作失當將成為體制外有心人士全面控制司法的工具。

司法院指出，尤版提案無異是將民間倡議的「法律人評鑑基金會」改掛上法官評鑑委員會的招牌，「換湯不換藥」的設計無法解決嚴重缺失，恐引發法治崩解及倒退的負面效應。

對於全面評核制度，司法院主張維持由司法院實施，且不公開結果，因為評核制度目的是考核法官的整體表現，不是拿來淘汰特定的不適任法官，外界批評法官全面評核制度未能發揮淘汰不適任法官功效，但這恐怕是誤認制度。

律師公會全聯會與15個地方律師公會也發表聯合聲明，指法官評鑑委員會組成不應獨厚特定團體，及讓少數委員主導評鑑過程，否則勢將戕害評鑑決議公正性及客觀性，並影響審判獨立。

聲明指出，草案將法評會人數，法官代表由3人降至1人、律師代表由3人降至2人，並將學者等代表由4人增至7人，顯然造成各方人數失衡，尤其所謂「長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題之非法律學者及社會團體代表6人」將使特定（司改）團體不僅可請求進行評鑑，並可擔任多數評鑑委員，顯會戕害評鑑委員會組成公正性及客觀性，因此尤版草案所為人數調整，顯不合理，且讓律師由3人降至2人，更漠視律師身為在野法曹地位及專業判斷，實不妥適。

就目前法評會運作，是就個案而為評鑑，並未設專任委員，以免因權力過度集中，影響評鑑公正性及客觀性，但尤版草案卻設專任委員，職等比照簡任第13職等，並設召集委員1人，而為特任官，任令少數專任委員因此主導評鑑進行及作成，而致評鑑過程更加封閉，顯然不符評鑑公正性、多元性及客觀性要求，更難取信於民，自不應進行相關修改。

司法院檢察官國是會議
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

口腔癌患者無法吹氣酒測遭開單 葉毓蘭：實在不應強迫

2019-05-08 07:52

幫酒店小姐贖身 火山孝子匯73萬換一場空

2019-05-07 22:09

失智症老人犯竊盜 檢察官：迅速偵結不能解決問題

2019-05-08 09:41

內線交易被告…人生勝利組 勞務換緩刑

2019-05-08 00:01

他酒駕撞死人認諾賠4111萬 法界：看得到拿不到

2019-05-07 22:15

為詐團提款只賺500元 車手被判刑1年

2019-05-08 09:51

后里輪胎廠大火空品惡化 盧秀燕：17校異地教學

2019-05-08 09:48

法官法修法惹議 司法院：法律見解不宜納入評鑑事由

2019-05-08 09:04

違建燒死6移工 負責人緩起訴

2019-05-08 00:42

王傳家案法官指通姦罪違憲 檢批「侮辱女性」

2019-05-08 00:16

6女控信貸不成背高額車貸 仲介稱合法

2019-05-08 00:09

涉詐領助理費 南市議員洪玉鳳夫婦各10萬元交保

2019-05-08 00:02

彰縣開鍘！涉毒品汽修廠是違建 業主自拆

2019-05-07 23:36

拆旗山商場爭議二審敗訴 陳菊：尊重但遺憾

2019-05-07 23:25

矽卡大火案偵結 工傷協會：移工職災補賠償金額過低

2019-05-07 21:59

買凶宅來賣賺170萬 法官判賠：民情懼冤氣

2019-05-07 21:19

千噸油輪涉走私成拍賣品 240萬元落槌拍出

2019-05-07 19:58

知名拉麵店只加1次麵 遭女大生告詐欺

2019-05-07 19:53

防有價票券盜領 處10年以下徒刑

2019-05-07 19:52

口腔癌患者不便吹氣酒測 員警冷言：那你吹氣球怎麼吹

2019-05-07 19:17

酒駕男遭攔查 拉屎砸警滿身黃金

2019-05-07 18:24

陳菊為拆商場案告陳宜民 二審再度吞敗

2019-05-07 18:19

逃逸移工開心逛夜市 警第六感直覺識破神逮人

2019-05-07 18:08

影／好自私！移動他人機車自己停 車主恐觸強制罪

2019-05-07 18:02

菸酒公司讓領隊導遊抽佣金挨罰1500萬 法院判撤銷免罰

2019-05-07 17:38

掐暈前妻害重度昏迷 桃園男遭法院裁定羈押

2019-05-07 17:32

翁病死遺體遭棄板殯 獨生女涉百萬詐欺不肯出面認領

2019-05-07 17:19

警察浮報超勤加班費13小時 溢領2876元貪汙罪起訴

2019-05-07 16:43

郭新政被6.29克拉鑽戒主人討153萬 高院判免賠

2019-05-07 15:21

嘉農基金會內鬨 董事盜刻印章判賠25萬元

2019-05-07 15:17

小黃司機逼機車上人行道 竟辯：看他是紅牌還是白牌

2019-05-07 15:14

球星通姦判無罪只因法官支持除罪化 檢：除罪時候未到

2019-05-07 15:12

影／漁民乘膠筏出海死亡 海空聯合搜尋帶回遺體

2019-05-07 14:35

張錫銘自稱非累犯聲請再審 駁回確定

2019-05-07 14:33

涉漢微科內線交易案 許耀仁二審仍判緩刑

2019-05-07 13:44

涉詐領助理費 台南議員洪玉鳳夫婦各10萬交保

2019-05-07 13:01

演一齣竊案騙母付16萬和解 少年心虛曝露真相

2019-05-07 12:51

老司機無照又闖紅燈撞慘騎士 法院判他6月刑

2019-05-07 12:51

綠委提法官法修法 法官：木馬屠城記將上演

2019-05-07 12:35
看更多

熱門文章

影／輪胎大火黑煙飄數公里如世界末日 居民憂空汙嚴重

2019-05-07 15:41

韓國瑜女兒太正「想娶怎麼辦」 網推這樣說就可以

2019-05-07 21:43

口腔癌患者不便吹氣酒測 員警冷言：那你吹氣球怎麼吹

2019-05-07 19:17

后里大火空汙蔓延全台中 市府提醒：今晚少外出

2019-05-07 18:04

影／國三生冷靜救了媽媽1命！全靠這通救命電話

2019-05-07 12:08

禮儀小姐值勤中鞋根斷了這麼做 網：想起曼陀珠廣告！

2019-05-07 16:51

爽吹10年冷氣？電表封印未被破壞 法官判無罪

2019-05-07 13:40

拆十個布丁放桌上走人 吃到飽奧客被批「最壞身教」

2019-05-07 12:45

他酒駕撞死人認諾賠4111萬 法界：看得到拿不到

2019-05-07 22:15

桃園噁男連續亂噴精 專挑裙裝妙齡女射在她腿上

2019-05-07 12:24

影／后里廢棄輪胎倉庫大火 消防人員搶救

2019-05-07 14:32

人妻遠端監控住家 當場抓姦在自家床

2019-05-07 19:43

注意！烏來溫泉街深夜巨石崩落封路 台車軌道恐受波及

2019-05-08 00:24

警察浮報超勤加班費13小時 溢領2876元貪汙罪起訴

2019-05-07 16:43

陳菊為拆商場案告陳宜民 二審再度吞敗

2019-05-07 18:19

台中五權站月台旅客掉落被火車撞死 中午恢復通行

2019-05-07 11:51

「教授鼠鼠」坦承迷姦女模 另名受害者出面指控

2019-05-07 16:36

溜滑梯內性侵國中女生 陸軍役男判3月刑

2019-05-07 12:56

幫酒店小姐贖身 火山孝子匯73萬換一場空

2019-05-07 22:09

知名拉麵店只加1次麵 遭女大生告詐欺

2019-05-07 19:53

高雄文具店大火再添一死 重傷女兒下午宣告不治

2019-05-07 17:14

前妻神隱 他照顧岳父到臨終

2019-05-08 00:19

新型詐騙案？ 6女控訴假信貸包裝車貸 背債換一輛中古車

2019-05-07 11:49

影／恍神？殺「小燈泡」凶手下樓兩度踉蹌嚇到法警

2019-05-07 11:54

第3度遭恐嚇對小孩不利 簡煥宗報警

2019-05-08 03:45

王傳家案法官指通姦罪違憲 檢批「侮辱女性」

2019-05-08 00:16

女警褲裙配長靴的年代 逼出警用機車史上「最美風景」…

2019-05-08 09:00

小情侶偷享魚水之歡 男被「反制」告妨害性自主

2019-05-07 15:43

中年大叔想嘿咻 超商買2萬點數險被騙

2019-05-07 16:15

民進黨高市議員又被恐嚇 簡煥宗：很多不理性留言

2019-05-07 21:28

台鐵五權火車站女子臥軌輕生 夫憾：妻子情緒不穩

2019-05-07 17:29

內線交易被告…人生勝利組 勞務換緩刑

2019-05-08 00:01

法官引朱子治家格言 要犯法「人生勝利組」體會藍領

2019-05-07 13:35

穿越4年的訊息？自助洗衣店扣款異常 客人怒公審

2019-05-07 19:20

影／女騎士遇「黑影」出車禍 原來是竄出機車肇事逃逸

2019-05-07 11:20

影／78歲老漁民出海失蹤 海陸空搜索發現遺體

2019-05-07 14:30

921大地震時遭狼師性侵 14年後還被騷擾她報警

2019-05-07 14:33

球星通姦判無罪只因法官支持除罪化 檢：除罪時候未到

2019-05-07 15:12

生死一瞬間！橘衣天使英勇跳海救人一命 網友讚聲不斷

2019-05-07 17:22

涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌遭日任教學校無限期停職

2019-05-07 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top