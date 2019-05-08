法官法修法惹議 司法院：法律見解不宜納入評鑑事由

2019-05-08 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會今審查法官法修正案。記者賴佩璇／攝影 分享 facebook

立法院司法及法制委員會今審查法官法修正案，法官、檢察官評鑑制度引發爭議。審、檢、辯、學則罕見聯手發聲明，強調不容假藉「淘汰不適任法官」之名，任意評鑑個案法律見解和涵攝適用，變相影響判決結果，將摧毀審判獨立基石。司法院認為，個案評鑑制度為對法官職務監督處分前置調查程序，不應授予法官評鑑委員會有監督處分權或懲戒移送權。

司法院指出，法官個案評鑑是由法官與其他外部人（包含檢察官、律師、學者及社會公正人士）共同組成法官評鑑委員會，對被聲請的法官進行調查，確認是否具有應負評鑑事由後，再給予適當處理。因法評會中成員多數為外部人，故屬他律色彩版的法官職務監督機制。

但個案此評鑑制度僅為法官職務監督處分的「前置調查程序」，法評會雖對個案評鑑有調查權，但依據調查結果所做出的決議，僅為「建議性質」，對職務監督權人或監察院均無拘束力。在此設計下，法評會屬司法行政權的內部調查單位。

尤美女、周春米版本提案擬將法官法第30條第3項：「適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由。」修正為「僅指摘法官適用之見解有違誤者，不得付個案評鑑，但事實及法律間涵攝錯誤，不在此限。」

司法院表示，對立的訴訟兩造對證據本有不同的解讀空間，而「證據採擇與否」牽涉到「事實認定」，而「事實認定」又牽涉到「法律適用」，彼此環環相扣、密不可分，少有證據取捨、事實及法律可以完全切割，而僅有單純適用法律的情形。

另，「爭點整理」輒涉及事實認定及法律適用，也難切割。法律規範本無法涵蓋所有千變萬化的社會事實，法律條文之所以抽象化，正是立法者賦予司法者在該抽象條文規範中有解釋適用的空間，用來填補法律明文的不足。如將不得評鑑的事由僅限於所謂的「單純適用法律見解」，不僅與實務運作不符，更恐危及審判獨立核心領域。

司法院強調，適用法律見解屬審判獨立核心領域，不宜任意納入評鑑事由。以英、美兩國法官評鑑或懲戒為例，多限於行為不當，若裁判不服，則應循審級制度救濟，不得以審判錯誤為由作為評鑑或懲戒事由。