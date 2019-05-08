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口腔癌患者無法吹氣酒測遭開單 葉毓蘭：實在不應強迫

2019-05-08 07:52聯合報 記者楊德宜╱即時報導

一名口腔癌患者因術後嘴唇有缺口無法緊閉，去年11月駕車違規被員警攔檢酒測，吹6次氣都沒有成功，表態願意抽血檢測，員警卻認定拒測開單，新北地院認定警方明顯違反正當法律程序，撤銷罰單。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書表示，對於明顯有「不便」受檢的駕駛人，真有必要強迫他吹氣嗎？

葉毓蘭說，除非是駕駛有醉駕行為、肇事、走路歪斜不穩、酒氣沖天，否則實在不應強迫他吹氣，還開出拒檢罰單。

圖為酒測示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
圖為酒測示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
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罰單葉毓蘭患者
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