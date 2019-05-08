違建燒死6移工 負責人緩起訴

2019-05-08 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



2017年底的桃園矽卡違建鐵皮屋燒死6名移工。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

矽卡公司前年大火造成六名越南籍移工被燒死，檢方認定公司陳姓負責人、謝姓廠長有過失，但審酌兩人和被害家屬和解、賠償，昨處分緩起訴。桃園地檢署並同步發出英文版摘要，讓家屬了解偵查結果。

工傷協會研究員劉念雲表示，案發後矽卡先和陳姓、黃姓、馮姓、裴姓及阮姓等五名死者家屬和解，但死者阮文廌家屬第一時間無法接受，為此跨海來台提告，最後也同意和解及讓被告獲緩起訴。

檢方調查，矽卡公司陳姓負責人二○○二年起以公司名義承租案發鐵皮建物，一樓當倉庫、宿舍區，二樓提供十二名越籍移工當寢室、客廳；由謝姓廠長負責廠務及員工宿舍。

二○一七年十二月十四日當天凌晨鐵皮宿舍大火，火勢迅速蔓延，第一時間有五名移工逃生，另一人不在屋內，其餘六人逃生動線受阻，最後被活活燒死。

檢方根據火場鑑定報告認定，起火處在二樓客廳東側，上方擺有五個電鍋、一個電風扇、一個烤爐及一條延長線，均被燒毀嚴重碳化，倖存移工也證稱「看到門口配電箱一直冒火」，有人說，宿舍電器均使用延長線，偶爾會跳電，有時觸摸樓梯鐵板、扶手也會感電。

檢方認為，陳姓負責人明知鐵皮屋屬違建，謝姓廠長也知宿舍未配有合格消防設備，兩人涉犯業務過失致死及違反建築法，但考量兩人犯後均和被害家屬和解並提供喪葬、賠償金額、家屬來台住宿等費用，命陳、謝各向公庫支付八十萬元、六十萬元，處分緩起訴。