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千噸油輪涉走私成拍賣品 240萬元落槌拍出

2019-05-07 19:58聯合報 記者林伯驊╱即時報導

行政執行署高雄分署、高雄地檢署及橋頭地檢署今天下午進行「港都三署聯合拍賣會」，罕見的1284噸的油輪，歷經2度減價，終於240萬元成功拍出，得標者吳姓男子透露，該船拆解後賣廢鐵不太可能賺錢，算是「幫高雄港清理廢棄船隻」。

今天高雄分署拍賣現場擠得水洩不通，另有橋檢拍賣挖礦機組、高階顯示卡共487件幾乎全數拍出，價金152萬6300元；高雄分署變賣液晶電視、安全帽、犀利拖也全完售；不少民眾大排長龍衝著馬丁鞋及品牌運動鞋，也賣出近百雙。分署表示，不只熱鬧，民眾滿載而歸。

據了解，這艘帛琉籍「日安升」油輪，被高雄地檢署指揮破獲涉走私香菸，在船內搜出1萬1000多箱，共550萬包香菸，檢警發現，不法集團2014年初購入此船，2016年間竟將船的油艙改裝加上輸送帶，方便上下貨提高走私效率，並改名日安升油輪，經逮捕船長及多名印尼籍船員，再追出幕後主嫌莊姓、王姓男子等人，該油輪由莊的母親擔任人頭船東。

檢警去年扣押日安升油輪後，莊姓婦人不願代為保管，該船停在高雄港持續累積的停泊費，直到今年4月已超過100萬，檢方確認沒有另外欠稅，決定於偵查中啟動「變價程序」拍賣，莊婦也未聲明異議。

今天下午承辦此案的檢察官許育銓主持拍賣，共13人繳交90萬元保證金後參與競標，不過200萬元起標後，喊價不算熱烈，第1次僅喊到207萬，許育銓自行降底價後，有人喊「210萬」、「211萬」、「212萬」，仍然未達底價，只好再第2次減價。

由於不能洩漏底價，許育銓為催起買氣，說「是不用到3、400萬，但也才加到200多而已，試著再喊一下！」，此時有人喊「222萬」，許再說「有點接近了，大家再加一點！」、「差一點點而已，不要只喊1萬，以10為單位加上去」、「此價格絕無僅有，一定有賺」，專營拆船的業者吳志賢喊出240萬，經過3聲沒人加價，雄檢檢察長周章欽落槌確定拍出，還說「這位鄉親賺很大！」。

吳志賢當場受訪說，「不划算啦，若划算價格早就喊上去了」，他認為船已不堪使用，只能拆解去變賣廢鐵，不過這季價格不好，之後廢鐵有上漲可能才會小賺，他打趣說「賺多賺少是另一回事，幫高雄港清理廢棄船隻」。不過許育銓解釋，油輪的停泊費，將從240萬元價金中扣除，剩餘金額等同此案扣押的證物。

高雄分署拍賣品牌運動鞋。記者林伯驊／攝影
高雄分署拍賣品牌運動鞋。記者林伯驊／攝影
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今天下午在行政執行署高雄分署舉行「港都三署聯合拍賣會」，包括橋檢檢察長莊榮松（左...
今天下午在行政執行署高雄分署舉行「港都三署聯合拍賣會」，包括橋檢檢察長莊榮松（左起）、雄檢檢察長周章欽、高雄高分檢檢察長楊治宇、行政執行署長林慶宗、高雄分署長黃彩秀共同鳴鑼。記者林伯驊／攝影
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今天下午競標包括油輪、汽車，擠滿民眾搶標。記者林伯驊／攝影
今天下午競標包括油輪、汽車，擠滿民眾搶標。記者林伯驊／攝影
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高雄分署今天下午擠入爆滿民眾。圖／行政執行署高雄分署提供
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日安升油輪以240萬元拍出。圖／行政執行署高雄分署提供
日安升油輪以240萬元拍出。圖／行政執行署高雄分署提供
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雄檢檢察官許育銓（右四）主持日安升油輪拍賣。記者林伯驊／攝影
雄檢檢察官許育銓（右四）主持日安升油輪拍賣。記者林伯驊／攝影
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不少民眾為搶購便宜運動鞋而來。記者林伯驊／攝影
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高雄港走私拍賣會
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