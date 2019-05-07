口腔癌患者不便吹氣酒測 員警冷言：那你吹氣球怎麼吹

2019-05-07 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



患有口腔癌的林姓男子因為開刀治療，嘴唇出現缺口無法緊閉，去年11月違規被員警攔檢酒測，吹了6次氣都沒有成功，希望改成抽血檢驗，卻被員警當成拒測開單，經新北地院調查才平反，罰單今獲撤銷。

判決指出，林男因為治療口腔癌，嘴唇明顯有缺口，口腔也有多顆牙齒被拔除，但他去年11月因轉彎未打方向燈被警方攔查及要求酒測，雖有反映自身情況，但員警仍堅持採用吹氣測試，甚至用手捏住林男嘴唇使其閉合，最後開給他一張拒絕酒測罰單，被罰9萬元、吊銷駕照3年和參加道路交通安全講習。

林男不服，興訟表示自己患病，事發當時也配合員警吹了6次氣，後來也請員警用血液採樣，並非拒絕酒測。

法院調查，林男接受酒測時曾說「嘴巴有缺一個口」，但員警只問「那你吹氣球怎麼吹」，要他用嘴巴的缺口吹氣，測了幾次不成功，還質疑他根本沒有吹氣。後來，員警告知林男「真的無法吹氣我要帶你去抽血囉」，林男則是回答「沒關係啊！醫院在旁邊，叫護士來抽」等語。

法院認為，林男因為治療口腔癌，外觀清楚可見嘴唇有缺損，不方面吹氣酒測，其在員警告知抽血檢測，也同意改用其他方式，顯見沒有拒絕酒測意思。