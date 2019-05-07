酒駕撞死人判賠4千萬 受害家屬恐一毛拿不到

2019-05-07 19:53 中央社 苗栗縣7日電



苗栗縣25歲吳姓男子酒駕撞死51歲楊姓婦人，家屬事後提出共4000餘萬元賠償金額，吳男在法院審理時「認諾」所有請求，苗栗地院逕行判准，但警方透露家屬可能一毛錢也拿不到。

吳姓男子去年1月23日深夜開小客車行經苗140線卓蘭路段，衝撞停在路旁的一輛汽車，整輛車被推撞滑行數十公尺翻落水溝，左側車身支離破碎，造成51歲駕駛楊姓婦人傷重不治，一旁男性乘客骨折送醫；警方事後對吳男酒測值高達0.86毫克，依公共危險、過失致死罪嫌送辦。

刑事部分，吳姓男子依觸犯「不能安全駕駛致死罪」判決4年10月有期徒刑確定。死者家屬包括楊女母親、丈夫及3名子女，另提起附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，提出高達新台幣4111萬餘元賠償金額。

苗栗地方法院判決出爐，判准家屬請求的鉅額賠償，全案可上訴。

苗栗地院庭長兼發言人宋國鎮表示，吳男於言詞辯論時「認諾」原告所有請求，法官審理時再次確認，仍為同一主張，法院據此認為原告請求被告給付，均應予准許。

宋國鎮解釋，「認諾」指的是被告同意原告請求，法官就不會再介入，也不會調查追究原告請求是否合理。他說，這起判決，應已創下苗栗縣酒駕致死案件最高賠償金額。

不過，據了解，吳姓男子已於2月入監服刑，事後雖表示懺悔，至今仍尚未作出相關賠償；警方也透露，吳男先前從事砂石車駕駛工作，家境不佳，懷疑是否賠得起。

楊婦丈夫的妹妹今天也在臉書社團「爆料公社」po文指出，這是首件酒駕案重判賠償，也知是正義重判，「一毛錢也拿不到的賠償案，但是可以讓肇事者一輩子背負罪判也很可以！奉勸！喝酒不開車。」

宋國鎮表示，在實務上遇過不少類似案件，被告「爽快」答應認賠，其實根本拿不出錢，擺明了「人肉鹹鹹」，原告雖可透過聲請強制執行，取得債權憑證，但如對方名下毫無財產，判決書恐怕徒具形式。