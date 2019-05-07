陳菊為拆商場案告陳宜民 二審再度吞敗

2019-05-07 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄前市長陳菊不滿3年前立委陳宜民暗指她為私利及財團開發，才假借治水之名要拆旗山太平商場，怒提告求償象徵性1元，並於報紙頭版刊登道歉啟事，一審認為陳宜民是評論政策，屬可受公評之事，駁回陳菊的請求，上訴後，高雄高分院今天下午宣判，仍判陳菊敗訴，全案可上訴。

陳菊提告指出，高市府2016年間為執行旗山排水工程，原定當年7月19日拆除旗山大溝頂太平商場，但拆除的前一天，陳宜民在立院開記者會說「聽說原因是因為有一些集團、財團想要用太平商場後面的地，而且這後面的地，聽說跟陳菊他的親戚有關，所以他們要去開發這個地，然後前面商場擋路，所以他們要把他全部拆了」。

陳菊認為，陳宜民的不實言論造成名譽損害，要求賠償1元，及道歉啟事或澄清啟事。陳宜民稱，考量該地區沒治水急迫性，才質疑相關工程的妥當性，是對公共議題發表意見非個人，且他聽到太平商場自救會所說的傳聞，也向居民查證過。

一審認定陳宜民是評論政策，也已盡查證義務，並無故意或不法侵害陳菊的名譽，判駁回請求，陳菊不服，便提出上訴。