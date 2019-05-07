菸酒公司讓領隊導遊抽佣金挨罰1500萬 法院判撤銷免罰

2019-05-07 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台灣菸酒公司2014年間規定帶團去免稅店消費購買菸酒的領隊、導遊可抽佣金，有旅遊業者貼網遭檢舉違反菸害防制法規定，北市府衛生局裁罰1500萬元。菸酒公司不服提告抗罰，台北高等行政法院認為，該項活動並非吸引或促進消費者產生購買意願與行動，因此未違反法規，判撤銷原處分，可上訴。

判決指出，2014年9月15日，菸酒公司自行訂定「臺灣菸酒股份有限公司免稅商店出入境購買免稅菸酒佣金回饋活動要點」，規定帶團出入境的領隊、導遊等人前往免稅店買菸酒，會提供菸及洋酒銷售額3％、自製酒5％佣金。

菸酒公司發文給旅遊業公會，轉知旅行社這項福利，卻被民眾向國民健康署檢舉，移請台北市府衛生局查處。衛生局調查後，認為其以通知方式宣傳促銷、以折扣方式銷售菸品，違反菸害防制法且3次違規，裁罰1500萬元。

菸酒公司不服提告，主張該活動要點無法構成促銷菸品或菸品廣告，只是常見商業習慣，希望透過提高「來客量」以提升店面利潤，並非針對特定商品加以促銷，若依衛生局見解，豈非所有販賣免稅菸品店家都違法。

活動地點是在國際機場免稅店，管制讓一般消費者無法自由出入，沒把訊息散佈予不特定人知之意，並非廣告。況且，活動要點沒關於菸品品項、價格等產品敘述，並明訂買菸無折扣。發放的佣金是給旅遊從業人員，消費者無法獲得任何優惠，且旅遊從業人員如果自行購買菸酒，並無佣金，絕無折價銷售。

法院查出，該活動要點僅適用於免稅店，且受文者是旅遊業公會，屬特定消費者。雖旅遊業公會貼在網站上，但內容明確記載團員買酒類95折，菸類無折扣。

一般消費者依規定僅能在出境之際買免稅品，通常是入出國時「順便」，不會特地入出國買菸品。且依關務署規定每位旅客免稅額度，無法大量購買菸品，消費者也不會因網路訊息而促進產生前往免稅店買菸意願，因此衛生局認定已達吸引目的，屬促銷廣告，尚嫌速斷。

法院認為，菸品既無折扣優惠，且購買數量有限，購買者有利可圖之處僅限於菸品因免稅所產生「差價」，該活動要點在客觀上，並非吸引或促進消費者產生購買菸品的意願與行動，不採信衛生局的說詞。

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