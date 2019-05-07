掐暈前妻害重度昏迷 桃園男遭法院裁定羈押

2019-05-07 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園蘆竹吳姓男子5日和何姓前妻疑因婚姻訴訟、金錢等糾紛大吵，吳情緒失控徒手掐暈對方，造成何女失去意識，昏迷指數剩下3，目前仍在搶救中；檢方今複訊後依家暴殺人未遂罪嫌將吳向法院聲請羈押。