BMW5萬6千元拍出 台南法拍會進帳32萬元

2019-05-07 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



行政執行署台南分署今天下午在3點，在台南分署2樓會議室舉行聯合拍賣日，其中，最受外界關注的2004年份BMW735，因業者積欠綜合所得稅232萬多元而被拍賣，拍賣前即有許多民眾詢問，因未訂底價1元起標，引起民眾踴躍競標，最終拍賣官以5萬6000元拍定。

主任行政執行官張哲榮說，今日法拍會，總計拍賣所得價金32萬7500元，拍賣最高價是榭克絲公司32項商標權以17萬元拍出，其次即是2004年份BMW735則以5萬6000元拍出。

台南分署調查，BMW車輛是方姓男子經營公司名下的車輛，用來擔保其個人滯欠綜合所得稅232萬多元。而該車僅滯欠的交通違規罰鍰1200元，拍賣前即有許多民眾詢問，因未訂底價1元起標，引起民眾競標。

另榭克絲滯欠106年營利事業所得稅260萬多元，已清償183萬多元，尚欠76萬多元；今天拍賣會上，一次拍出該公司32項商標權，順利拍出。