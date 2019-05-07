親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

衛星影像曝光！大陸造第3艘航空母艦 規模亞洲第一

BMW5萬6千元拍出 台南法拍會進帳32萬元

2019-05-07 17:25聯合報 記者邵心杰╱即時報導

行政執行署台南分署今天下午在3點，在台南分署2樓會議室舉行聯合拍賣日，其中，最受外界關注的2004年份BMW735，因業者積欠綜合所得稅232萬多元而被拍賣，拍賣前即有許多民眾詢問，因未訂底價1元起標，引起民眾踴躍競標，最終拍賣官以5萬6000元拍定。

主任行政執行官張哲榮說，今日法拍會，總計拍賣所得價金32萬7500元，拍賣最高價是榭克絲公司32項商標權以17萬元拍出，其次即是2004年份BMW735則以5萬6000元拍出。

台南分署調查，BMW車輛是方姓男子經營公司名下的車輛，用來擔保其個人滯欠綜合所得稅232萬多元。而該車僅滯欠的交通違規罰鍰1200元，拍賣前即有許多民眾詢問，因未訂底價1元起標，引起民眾競標。

另榭克絲滯欠106年營利事業所得稅260萬多元，已清償183萬多元，尚欠76萬多元；今天拍賣會上，一次拍出該公司32項商標權，順利拍出。

台南分署表示，為配合執行署123聯合拍賣日活動，同時兼顧拍賣物集中，吸引買氣，自去年7月起單月份聯合拍賣日活動僅辦理動產、不動產拍賣，無變賣攤位設置；雙月份聯合拍賣日將維持鳳凰城法拍會，除動產、不動產拍賣外，各股將設置變賣攤位，以供民眾逛市集、撿便宜。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及臉書。

今天拍賣會上最受外界關注的2004年份BMW735，最後以5萬6000元拍定。記...
今天拍賣會上最受外界關注的2004年份BMW735，最後以5萬6000元拍定。記者邵心杰／翻攝
分享
今天拍賣會上最高價是榭克絲公司32項商標權，以17萬元拍出。記者邵心杰／翻攝
今天拍賣會上最高價是榭克絲公司32項商標權，以17萬元拍出。記者邵心杰／翻攝
分享

BMW拍賣會交通違規
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

酒駕男遭攔查 拉屎砸警滿身黃金

2019-05-07 18:24

陳菊為拆商場案告陳宜民 二審再度吞敗

2019-05-07 18:19

逃逸移工開心逛夜市 警第六感直覺識破神逮人

2019-05-07 18:08

影／好自私！移動他人機車自己停 車主恐觸強制罪

2019-05-07 18:02

菸酒公司讓領隊導遊抽佣金挨罰1500萬 法院判撤銷免罰

2019-05-07 17:38

掐暈前妻害重度昏迷 桃園男遭法院裁定羈押

2019-05-07 17:32

翁病死遺體遭棄板殯 獨生女涉百萬詐欺不肯出面認領

2019-05-07 17:19

郭新政被6.29克拉鑽戒主人討153萬 高院判免賠

2019-05-07 15:21

嘉農基金會內鬨 董事盜刻印章判賠25萬元

2019-05-07 15:17

小黃司機逼機車上人行道 竟辯：看他是紅牌還是白牌

2019-05-07 15:14

球星通姦判無罪只因法官支持除罪化 檢：除罪時候未到

2019-05-07 15:12

影／漁民乘膠筏出海死亡 海空聯合搜尋帶回遺體

2019-05-07 14:35

張錫銘自稱非累犯聲請再審 駁回確定

2019-05-07 14:33

涉漢微科內線交易案 許耀仁二審仍判緩刑

2019-05-07 13:44

涉詐領助理費 台南議員洪玉鳳夫婦各10萬交保

2019-05-07 13:01

演一齣竊案騙母付16萬和解 少年心虛曝露真相

2019-05-07 12:51

老司機無照又闖紅燈撞慘騎士 法院判他6月刑

2019-05-07 12:51

綠委提法官法修法 法官：木馬屠城記將上演

2019-05-07 12:35

被指控假小額信貸真高貸車貸 業者回應：一切合法合理

2019-05-07 12:12

才剛自撞火燒車 玉里警加強抓酒駕數量超驚人

2019-05-07 12:09

警局臉書專頁留言白痴 男子侮辱公署拘役20日

2019-05-07 11:55

新型詐騙案？ 6女控訴假信貸包裝車貸 背債換一輛中古車

2019-05-07 11:49

槍擊要犯張錫銘稱非「累犯」 最高法院駁回再審

2019-05-07 11:03

三河局正工程司詐領出差費 辯是去其他地方從事公務

2019-05-07 10:43

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

誆騙「卡到陰」替好友母還陰間貸款 法院判賠千萬元

2019-05-07 10:10

惡搞陳其邁 恐嚇韓國瑜… IP在國外 恐怖網友難查

2019-05-07 00:41

五月天演唱會 駭客黃牛搶票

2019-05-07 00:05

酒駕男撞死高三生藏匿十多小時才投案 法院裁押

2019-05-06 23:58

新生高架橋案／前朝官員黃錫薰無罪確定 獲賠12萬

2019-05-06 23:44

他被叫「老闆」險被沒收8千萬 喊冤判無罪

2019-05-06 23:35

曾性犯罪還說生性單純 「金包銀」詐騙求輕判

2019-05-06 21:38

崑劇團來台公演夾帶31瓶酒 酒精用來洗戲服獲不起訴

2019-05-06 18:30

蘆竹王陽明偷拍案今出庭 上周猥褻警方遭逮

2019-05-06 18:00

記恨高中同學 她打電話謊報對方賣淫上百次

2019-05-06 17:55

朱雪璋原欲捧20萬和解突變卦 法庭外又惹紛爭

2019-05-06 17:54

陳菊告張琍敏誹謗 律師：張琍敏不再犯就可以和解

2019-05-06 17:15

郝龍斌市府官員被錯押30天 黃錫薰獲賠12萬

2019-05-06 16:40

不滿老叟路邊揮傘 騎士一推他掛了判5年

2019-05-06 16:17
看更多

熱門文章

高雄泰興書局火警2死3傷 死者一家人幾乎全是義消

2019-05-07 06:41

俏麗直播主與網友嘿咻 性愛影片女主角就是她

2019-05-06 21:49

影／輪胎大火黑煙飄數公里如世界末日 居民憂空汙嚴重

2019-05-07 15:41

拆十個布丁放桌上走人 吃到飽奧客被批「最壞身教」

2019-05-07 12:45

影／國三生冷靜救了媽媽1命！全靠這通救命電話

2019-05-07 12:08

好傻眼！孩童未阻止別人玩毛毛蟲竟被國小開違規單

2019-05-07 09:56

影／后里廢棄輪胎倉庫大火 消防人員搶救

2019-05-07 14:32

爽吹10年冷氣？電表封印未被破壞 法官判無罪

2019-05-07 13:40

桃園噁男連續亂噴精 專挑裙裝妙齡女射在她腿上

2019-05-07 12:24

台中五權站月台旅客掉落被火車撞死 中午恢復通行

2019-05-07 11:51

影／公車直接撞好大 轎車停等號誌燈玻璃全被撞碎

2019-05-06 20:00

溜滑梯內性侵國中女生 陸軍役男判3月刑

2019-05-07 12:56

酒駕男撞死高三生藏匿十多小時才投案 法院裁押

2019-05-06 23:58

影／恍神？殺「小燈泡」凶手下樓兩度踉蹌嚇到法警

2019-05-07 11:54

新型詐騙案？ 6女控訴假信貸包裝車貸 背債換一輛中古車

2019-05-07 11:49

「教授鼠鼠」坦承迷姦女模 另名受害者出面指控

2019-05-07 16:36

有夠狠！疑感情糾紛 男持安全帽狂毆檳榔攤女店員

2019-05-06 21:49

他被叫「老闆」險被沒收8千萬 喊冤判無罪

2019-05-06 23:35

警察浮報超勤加班費13小時 溢領2876元貪汙罪起訴

2019-05-07 16:43

禮儀小姐值勤中鞋根斷了這麼做 網：想起曼陀珠廣告！

2019-05-07 16:51

高雄文具店大火再添一死 重傷女兒下午宣告不治

2019-05-07 17:14

傳播妹陪搖竟被討厭男客軟禁6小時 遇警臨檢才逃出

2019-05-06 21:01

房思琪翻版？師生戀少女投海 師起訴

2019-05-06 23:49

顏料滴鼻孔… 林婷婷癱瘓只能躺著畫畫 吃不少苦頭

2019-05-07 09:00

高雄小港書局火警 3人送醫

2019-05-07 01:59

影／大陸船越界作業拒停逃逸 海巡重罰240萬今驅離

2019-05-06 20:01

加國女華僑探親遺失旅費仍不知 熱心警尋遍飯店找失主

2019-05-06 22:26

球星通姦判無罪只因法官支持除罪化 檢：除罪時候未到

2019-05-07 15:12

高雄小港書局火警 1人無生命跡象

2019-05-07 02:32

后里廢輪胎大火 台中市環保局重罰500萬

2019-05-07 18:04

法官引朱子治家格言 要犯法「人生勝利組」體會藍領

2019-05-07 13:35

騎士卡車底一度無生命跡象 女駕駛蹲地淚崩：怎麼辦？

2019-05-07 11:04

小情侶偷享魚水之歡 男被「反制」告妨害性自主

2019-05-07 15:43

要她回心轉意先傳內衣照 再不回來要傳裸照

2019-05-07 11:04

惡搞陳其邁 恐嚇韓國瑜… IP在國外 恐怖網友難查

2019-05-07 00:41

淨化治安 高雄市刑大一周掃蕩156人

2019-05-06 21:50

中年大叔想嘿咻 超商買2萬點數險被騙

2019-05-07 16:15

撞死高三生爆女友幫藏匿 檢方聲押酒駕男

2019-05-06 22:24

三河局正工程司詐領出差費 辯是去其他地方從事公務

2019-05-07 10:43

921大地震時遭狼師性侵 14年後還被騷擾她報警

2019-05-07 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top