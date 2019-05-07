翁病死遺體遭棄板殯 獨生女涉百萬詐欺不肯出面認領

2019-05-07 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市一名獨居胡姓老翁日前因重病去世，上月27日在租屋處被前女婿洪姓男子發現死亡多時，警方相驗後，發現胡翁膝下僅有1女，胡女卻因詐騙案，4月10日發監未到即將被通緝，至今躲著不願出面認領父親遺體，讓洪男極為難過，呼籲胡女快出面處理，別讓老父無法入土為安。

洪男受訪表示，剛過完80大壽的胡翁生前雖為中低收入戶，但為人樂善好施，善心單位救濟的食物如果沒吃完，還會分給有困難的鄰居。胡翁年輕時經商有成，在聲色場所認識了一名簡姓女子，2人後發生關係沒結婚，簡女生下胡女，胡翁卻因經商遭騙幾近破產，簡女因此帶著女兒離開胡翁。

胡翁經商失意後轉往大陸發展，在大陸賺了不少錢，簡女見胡翁發達，要求女兒與胡翁認親，胡翁見女兒回身邊，也開心得與她相認，更出錢贊助胡女，讓胡女在台北市信義區開了一間美容坊；胡翁則於2014年左右自大陸返台定居。

胡女後與人結下短暫婚姻並育有一兒。2017年胡女結識洪男，2人進一步交往，胡女同年卻因以投資李安拍攝電影為由，誆騙多名好友共850萬元，遭到地院以詐欺罪判刑1年6月，於2018年8月發監。

胡女為了不讓前夫在她服刑時奪走兒子監護權，要求洪男與她結婚並領養兒子，2人於2018年完婚。婚後胡女卻向法院提出非常上訴，遭駁回後，法院將胡女發監日期改為今年4月10日，洪女因此與洪男離婚，將兒子交給母親照顧後，開始逃亡至今。

洪男表示，去年11月底，胡女與他逐漸失聯，洪男則在因緣際會下，與胡女原本謊稱不知去向的父親胡翁聯繫上，並因心疼胡翁年事已高又獨居，常前去胡翁租屋處探訪。

今年4月1日，胡翁因肺積水，由洪男送往醫院救治，住院10多天才回家；同月27日，洪男多日聯繫不上胡翁，又因要事忙碌，經胡翁租屋處房東提醒「胡翁有異狀後」，於當日晚間10時許前往察看，才發現胡翁躺在床上已氣絕多時。

洪男報警後，警方抵達現場，經相驗後排除他殺。因胡翁僅有胡女一親人，如欲領回胡翁遺體做後事處理，只能由胡女出面簽字；胡女明知父親去世，卻因發監未到，至今不肯出面認領，胡翁遺體只能存放板橋殯儀館至今。