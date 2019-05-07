警察浮報超勤加班費13小時 溢領2876元貪汙罪起訴

2019-05-07 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市警察局警務員李原銘，在大同分局行政組、交通警察大隊服務期間，涉嫌未實際執行督導勤務，卻溢領1萬多元超勤加班費。士林地檢署偵查後認為，李利用職務機會，詐得13小時加班費2876元，依照貪汙治罪條例起訴。

警大76期畢業的李原銘，從中壢分局調往北市大同分局行政組服務，大同分局抽查督導人員的督導情行，發現他在105年11月至106年4月間，沒有執行督導勤務，卻虛偽填載超勤時數，詐取1小時220元的超勤加班費，還填寫不實的督導報告。

起訴書指出，李員涉嫌在半年內浮報一般督勤、交通督導、專案勤務等加班費，共計溢領大同分局67小時、14790元加班費;106年7月，李員調任交通大隊擔任警務員，又在同年8月浮報超勤加班費4小時、896元，共計71小時、15636元。

李辯稱，有部分時間是「自己在辦公室加班」，交通大隊的4小時，確實有執行勤務督導。但排定受督導的派出所警員則稱，沒有印象當天有看到李到場督導。大同分局同仁也證稱，不清楚李有無在凌晨加班。