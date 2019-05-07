窮房仲不滿女友要分手 掐脖揮刀喊「要死一起死」

2019-05-07 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



沈姓房仲不滿女友想分手，2016年10月15日先恫嚇「殺死你全家」，動手掐住她脖子又拿菜刀追砍，女子嚇得掙脫逃跑，但脖子仍被勒傷至今餘悸猶存，法院認為沈莽撞行為造成女友極大恐懼，但考量雙方達成和解，且沈男經濟貧寒，依傷害、恐嚇判處他拘役60天，得易科罰金6萬元。

檢警調查，沈男（33歲）先前和女友同居，過去就曾因吵架動手毆傷她頭、臉，後來女子忍無可忍想分手，當天晚上11點多打算收拾行李離家時，沈挽留不了竟由愛生恨，掐住她脖子並拿菜刀恐嚇「要死一起死，殺死你全家」。

女子奮力抵抗掙脫往外逃，但沈仍拿著菜刀追趕在後，所幸過程中刀子掉落才沒釀成嚴重傷亡，但女友脖子被勒傷，全身有也有多處擦挫傷，嚇得趕緊報案；檢方訊時，沈過坦承犯行，表示一時情緒失控才動手，現場也扣到作案用的菜刀，另有監視器、驗傷證明。

法院認為，沈不思理性處理和女友爭執，竟暴力相向、言語恐嚇，造成對方心裡極大驚恐，但事後雙方達成和解，院方考量沈職業、經濟貧寒等狀況，依2個傷害罪、1個恐嚇罪，共判他拘役60天，得易科罰金6萬元。

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