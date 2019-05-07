郭新政被6.29克拉鑽戒主人討153萬 高院判免賠

2019-05-07 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



精品業者洪淑玲結識「沈記玉飾」小開沈昊諺，沈藉口有客戶要買鑽石，可代售她的6.29克拉鑽戒，她交付鑽戒，沈卻拿到當鋪典當花用。已故的台北市議員李新女友郭新政遭洪淑玲指控替沈代償典當價款，取得鑽戒後質押不還，要求沈需支付6千4百餘萬元回贖所有鑽石、支付1千6百餘萬利息和仲介費。洪女認為郭新政企圖侵吞她的財產，追討後仍有153萬元損失，提訴訟要求郭新政賠償，高等法院今判洪女敗訴。

李新2017年9月28日清晨，從前妻位於北市安和路的住處11樓墜地，當場身亡，但死因引起多發揣測。郭新政出資拍攝《誰摔死了李新》類戲劇，並說她比誰都想知道李新為何未墜樓。洪淑玲是武打明星戚冠軍妻子。

洪淑玲表示，2013年9月間認識沈昊諺（原名沈家民），誤以為對方能幫她賣鑽石，便將6.29克拉的鑽戒交給他，但沈卻將鑽戒拿到大千當鋪典當、花用，沈因此吃上詐欺取財罪，遭高院判刑5年4月定讞。

洪女指郭新政明知鑽戒不是沈昊諺的，卻替沈家民代償典當價款，拿到鑽戒後質押不還，並要求沈需支付6千4百餘萬元回贖鑽石，再付1千6百餘萬的利息和仲介費。郭新政與經營大展當舖的潘仲達共同製作不實當票，在她委託蕓賞珠寶公司負責人嚴嘉慧向郭女取回鑽石時，卻拿出「當票」，想要吞掉她的財產。

洪淑玲主張，經人轉交803萬元彰化銀行支票給郭新政，她只返還6.29克拉的主鑽石，鑽戒剩餘的K金戒台和上頭另2顆小鑽石仍遭侵吞不還。沈昊諺雖然與洪淑玲和解，但洪女只獲賠650萬元，她認為這是因郭新政的不法行為釀成，因此要求郭女賠153萬本息。

高院認為，郭新政替沈家民代償大千當舖的典當款時，並不知道這批鑽石不是沈的，她因代償而對沈取得代墊借款債權，得依民法第民法第886條、第948條第1項規定，主張善意取得質權之擔保，在她代墊借款債權受清償之前，有理由拒絕返還鑽石，不構成不法侵害洪女所有權。

郭新政、潘仲達因共同犯行使業務登載不實文書罪，曾遭高院各判4月、3月徒刑，得易科罰金確定，但高院民事庭認為這個行為和洪淑玲主張郭女侵害鑽戒所有權無因果關聯。