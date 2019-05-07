公車行車糾紛 客運司機亮刀下車找人理論

2019-05-07 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



東南客運一名司機日前與民眾發生行車糾紛，先下車理論，再返回車內從駕駛座抽出一把長刀下車找對方，嚇得車上一對母女花容失色。台北市議員徐立信下午在交通部門質詢指出，北市府公運處事後只依公路法處罰公車業者9000元，徐質疑，公路法最高可罰9萬，公運處卻只以人車管理不善，罰最低金額，要求公運處應重啟調查。

公運處長常華珍說，司機招募時有必要條件，該名司機經過調查，並沒有前科，事發後已經解雇。且司機帶刀，事發前已經被發現，並阻止他，沒想到他又帶刀上車。

北市主任消保官何修蘭說，乘客是受消保法保護，如果受損害，業者要負損害賠償責任。徐立信認為，公路法和消保法都可處罰企業經營者，且帶刀只罰9000、以人車管理不善來處分，並不合理，交通局表示，此案會重新調查。

徐立信說，今年4月18日時晚間，該名司機似乎要做迴轉動作，但從後照鏡發現後方有車，因此下車溝通，從監視器畫面上可以看見，該司機與車主對話以後，回到車上從後座拿出預藏的刀械，再下車找對方理論。

徐立信說，當時車上一名女乘客，嚇得花容失色，身旁一名小朋友，也嚇得不敢看。雖然客運業並無規範，但基於公共運輸安全的考量，任用司機前是否有一些審核標準，例如須要有良民證之類的條件，另外，司機攜帶危險物品 ，雖然公運處對依公路法處業者9000元，但為何是處罰最低金額，這樣合理嗎？