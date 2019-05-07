嘉農基金會內鬨 董事盜刻印章判賠25萬元

2019-05-07 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



年逾9旬的嘉農基金會前董事長楊馥成指控任職期間內董事蔡武璋，擅自盜刻大、小章再冒用名義用於向移民署申請邀請大陸專業人士來台交流，涉偽造文書罪。法院判有罪後，楊主張姓名權受損另提民事求償。台北地院認為蔡造成楊產生相當程度精神痛苦，判應給付25萬元，可上訴。

判決指出，楊馥成於2011年至隔年擔任董事長，蔡武璋則在這期間內擔任董事及總裁。蔡從2011年10月至隔年11月，蓋用嘉農、楊的印章製成文件，再向移民署申請交流活動。法院依行使偽造私文書罪，共7罪，判處應執行6月徒刑，得易科罰金定讞。

楊另提民事訴訟，主張蔡的不法行為，讓他承受未知法律風險，已侵害姓名權、人格權，請求給付精神慰撫金350萬元。蔡辯稱，楊已授權他對內可監督會務，對外則可代表嘉農處理所有事物，而兩岸農業交流也屬基金會推動工作之一，可知在職權範圍內合法持有、使用嘉農大、小章。

他認為，中國農業團體來台參訪，促進兩岸農產品交易，除可提升嘉農基金會知名度外，對於推銷農產品也有明顯幫助，並增加楊的聲望，楊沒精神損失。

法官依嘉農捐助章程相關規定，認定「總裁」一職並無完整、獨立對外代表該基金會權限，仍須經董事長同意才可為之，且關於嘉農辦理邀請中國人民來台交流事宜，就運作機制應由董事會決議與執行長辦理，並由執行長以基金會與董事長名義發文。

法官認為，蔡擅自冒用楊名義的行為，除使楊須承擔法律風險外，更致其產生精神痛苦與生活干擾，衡諸雙方身分、地位及經濟狀況、楊受損情形等，判蔡應給付25萬元。