小黃司機逼機車上人行道 竟辯：看他是紅牌還是白牌

2019-05-07 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名李姓機車騎士2018年8月間深夜因搶道左轉又按喇叭，遭林姓計程車司機逼上人行道，台北地檢署調查後認為嚴重影響用路人安全，依公共危險、強制等罪將林起訴。 示意圖／ingimage 分享 facebook 北市一名李姓機車騎士2018年8月間深夜因搶道左轉又按喇叭，遭林姓計程車司機逼上人行道，他為保護後座女性友人，轉而騎進巷弄躲避3、4分鐘才擺脫。事後李持行車記錄器提告，林辯稱「要看他是紅牌還是白牌」，台北地檢署調查後認為嚴重影響用路人安全，依公共危險、強制等罪將林起訴。

檢警調查，去年8月18日凌晨1點多，林姓計程車司機駛經北市和平東路，準備左轉新生南路之際，被載著女性友人的李姓男子騎車搶道左轉，因此心生不快而在轉進新生南路後開始逼車，把李從內側車道逼了3個車道至路邊，騎上人行道。

林不願善罷甘休，進而在車道上慢行尾隨李，李見狀只好向右轉進巷內躲避，豈料林緊追不捨，害得李在巷內繞呀繞著，騎回新生南路才確定甩掉林。

由於李與後座女性友人的兩頂安全帽上、機車左右把手、車前、車尾各安裝1個行車記錄器，共有6個行車記錄器將這段逼車經歷拍下。李事後將錄影畫面寄給計程車隊並報警。

林到案後辯稱，那個路口僅快車道車輛可左轉，而只有紅牌重型機車才可騎到快車道，他見對方騎車，便開車跟上去「看他是紅牌還是白牌」。

檢察官認為，車牌顏色應該很容易分辨，林卻在馬路、巷弄追逐長達3、4分鐘，嚴重危害到其他用路人安全，且本案罪證明確，依公共危險、強制等罪將他起訴。