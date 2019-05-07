球星通姦判無罪只因法官支持除罪化 檢：除罪時候未到

2019-05-07 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



前職棒球員王傳家與杜姓女球迷全裸共處，妨害家庭罪起訴，台北地院以通姦罪可能違憲等理由，判王傳家、杜女無罪，台北地檢署認為，法官的認知致辦案偏頗，廢除通姦罪的時刻會到來，不是現在，提起上訴，請台灣高等法院撤銷判決。

檢察官指出，大法官會議554號解釋文就通姦罪合憲性已做出最佳詮釋和註解，解釋文推出16年，不因時間推移對婚姻保障有所差異，就算因法律發展、價值觀轉變獲得肯認的同性伴侶，也會認同通姦罪可維繫婚姻圓滿。

事實上，審判王傳家的法官林孟皇，2013年3月與立委尤美女、潘維綱、學界、法界等連署「廢除刑法第239條通姦罪」，林寫的無罪判決，充滿憲法理論，檢察官上訴時，也舉證大法官解釋文反駁。

檢方起訴指出，2017年11月4日，王傳家的配偶胡姓女子在徵信社與警方陪同下，到新北市三峽區大學路杜女的出租套房捉姦，凌晨5時進入套房蒐證，發現王傳家與杜女全身赤裸站在床邊，拿著棉被、枕頭蔽體。

根據判決書，王傳家、杜女獲判無罪的理由包括「以刑罰來處罰違反道德的事過嚴」、「審判中認為通姦罪有違憲之虞」、「性器未接合違法要件不構成」、「蒐證影音光碟是以侵入住宅方式取得不具證據能力」、「通姦行為並不侵害通姦他方的性自由權、名譽權」。

檢方指出，現今性自主觀念比以前自由、開放，不過，通姦罪還是可以使人避免意亂情迷而放棄對愛情的忠貞，或令一時迷惘的人被法律懲罰後才發現舊愛才是最美，進而獨愛家花，不愛野花。

無罪判決以通姦罪不會讓通姦行為消失，蒐證難，判有罪也僅易科罰金作為違憲論據，但檢方指出，貪瀆罪調查採證的時間、精力絕不亞於通姦罪，定罪率也低於通姦罪，依照法官見解「應廢止的是貪瀆罪而不是通姦罪」。

無罪判決認為，通姦罪告訴人中，女性對配偶的撤告比例較高，造成受刑罰制裁的女性較多，形成不平等的法律效果；檢察官以為，無罪判決不尊重女性，且有歧視論述，完全沒有考量到女性天生重視家庭及子女的天性，進而侮辱了女性通盤思考後的理性選擇。

上訴書說，法官就胡女冒著違法風險，在王、杜女另築愛巢的租屋處蒐證得到的光碟，偏頗認定無證據能力，造成胡女權益多重損害，對證據評價也不當。

檢方說，王傳家與杜女被發現時全身赤裸，男女姦淫都在隱密的時空進行，自然不會取得直接證據，除非捉姦在床，但男女床笫之私，隱密又私諱，捉姦在床有困難；王傳家、杜女赤裸身體，王的性器官還處於興奮狀態，又搶走現場衛生紙，如果沒有通姦，為何搶衛生紙滅證？