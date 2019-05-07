老司機無照又闖紅燈撞慘騎士 法院判他6月刑

2019-05-07 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市林姓小黃運將高齡超過68歲，無視自己年邁、無法換照，仍執意無照載客，3年前違規擅闖紅燈，又冒然右迴轉駛上長庚路，撞擊蔡姓機車騎士，害騎士彈飛倒地，不僅脾臟裂傷、腹內出血，還全身多處骨折、輕微血胸，傷重送醫急救，所幸救回一命。然而，橋頭地方法院認定林姓老運將無駕駛執照駕車，犯業務過失傷害，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

3年前，林姓運將4月15日一早沿高雄長庚醫院停車場出口道路行駛，行經三岔路口時，不顧號誌燈號已轉紅，闖紅燈又大迴轉，撞上從機車待轉區起步的蔡姓機車騎士，小黃車頭追撞機車後車身，撞擊力道猛烈，騎士當場摔飛，林姓運將嚇得趕緊報警。

蔡姓機車騎士送醫急救，經檢傷，腹部受有鈍挫傷合併脾臟裂傷，雙側多處肋骨斷裂合併肺挫傷，還有輕微血胸、腹內出血。

林姓運將坦承與機車騎士發生碰撞事故，害騎士受傷，但辯稱，事發前他還在慢車道時，明明看到號誌燈還是綠燈，沒想到一閃出來、準備右轉時，號誌燈就轉紅，懷疑是在短短的迴轉時間變紅燈。

據審理調查，事發地點在高雄長庚醫院正門出入必經之路，車流量大、交通複雜，依告訴雙方汽、機車撞擊位置判斷，機車騎士應是依綠燈號誌從大埤路待轉區前往長庚路口，卻被違規闖紅燈的計程車撞上，時地情況較為合理，認定林姓運將過失行為明確。

橋頭地方法院指出，林姓小黃運將執照從他年滿68歲後就失效，明明自知年邁、不能再開小黃，卻仍偷偷越級開計程車為業．漠視交通秩序規則，早有不該；再退一步說，明明自知無照開小黃上路，理應更加注意交通安全，但卻又闖紅燈、貿然迴轉，違規情節重大。