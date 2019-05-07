演一齣竊案騙母付16萬和解 少年心虛曝露真相

2019-05-07 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄畢姓男子涉嫌告知陳姓少年做詐騙要有「財力證明」，竟策劃一齣假竊案，由少年假裝偷走手提袋，畢再報案遭偷走16萬8000元，之後少年與父母前往派出所自首、允諾賠償損失。但少年心有不安，事後吐露整起事件是兩人聯手合演，高雄地檢署偵查終結，將畢姓男子依詐欺、誣告罪嫌起訴。

檢方調查，畢姓男子在網路認識陳姓少年，利用陳年少無知，去年3月25日時畢表示「一起做詐騙需有財力證明」，再提議要向陳姓少年的雙親騙錢。

兩人精心策畫後，26日凌晨1點多畢姓男子帶白色手提袋，到三民區某網咖假裝睡覺，陳姓少年再佯裝下手行竊，畢隨即到三民一分局十全路派出所報案，謊稱袋子裡有16萬8000元現金、價值4000元的錢包、價值7000元金戒指、悠遊卡及電話卡。

陳姓少年當天下午1點45分，也由父母陪同到鼓山分局龍華所，稱要自首犯下畢姓男子遭竊盜的案件，雙方下午5點多碰面商談和解，陳母心急之下答應願陪16萬8000元，還先提領1萬元交給畢。

不過陳姓少年疑似感到心虛，隔天凌晨向母親承認一切都是騙局，陳母帶著他又前往說出實情，警方遂轉而偵辦畢姓男子。