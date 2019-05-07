涉漢微科內線交易案 許耀仁二審仍判緩刑

2019-05-07 13:44 中央社 台北7日電



瑞信台灣區總經理邱慧平與丈夫許耀仁涉漢微科的併購內線交易案，妻獲不起訴確定，夫遭起訴，一審遭判緩刑3年。二審今加碼緩刑條件，判夫須付公庫200萬元及80小時義務勞務。

漢微科在民國105年間宣布，與荷商艾司摩爾ASML簽署股份轉換契約，ASML將斥資新台幣1000億元收購漢微科全部流通在外股份，每股收購價1410元；ASML委由瑞士信貸財顧公司擔任這起併購案的財務顧問。

台北地檢署獲報，在這起併購案中，許耀仁與邱慧平疑在重大訊息發布前買股，或洩漏併購案相關內容，偵辦後，認定邱女罪證不足，處分不起訴，經再議程序，已不起訴確定；許男部分，檢方依證交法內線交易罪起訴。

一審台北地方法院審酌，許男在檢方偵查階段自白認罪、繳交所有犯罪所得，依證交法內線交易罪判刑1年10月，緩刑3年，應向國庫支付100萬元；案經上訴，由二審台灣高等法院審理。

二審今天審酌支付國庫100萬元的緩刑條件，不足令許男記取教訓以及深刻警惕，考量許男因本件與投保中心之間的民事訴訟，許男支付377萬100元而達成和解，因此判他1年10月、緩刑3年，須付公庫200萬元，提供義務勞務80小時，扣案犯罪所得2290萬5000元沒收。全案可上訴。