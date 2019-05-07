桃園噁男連續亂噴精 專挑裙裝妙齡女射在她腿上

2019-05-07 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園邱姓男子有多次亂噴精液猥褻前科，專挑穿裙子露出小腿的年輕女子下手，去年8月才在桃園機場第2航廈內射精後潑到1名妙齡女窄裙上，法官痛斥他不知悔改，依妨害風化判刑5個月；檢方比對鑑定報告，又查出他2012年曾在中壢新明夜市朝女子噴精，再依妨害風化罪嫌起訴他。

桃園地檢署調查，邱男（56歲）2012年6月8日晚上8點多在中壢新明夜市，把手伸進褲子撫摸生殖器射精後，再把精液潑灑到一旁女子長裙、小腿上，對方發覺小腿濡濕，驚覺遭人潑精嚇得報警；女子證稱，不確定邱有無碰到她身體，檢方偵結依公然猥褻罪嫌起訴他。

邱噴精猥褻前科累累，過去就曾在台北、桃園及中壢車站都有噴精猥褻紀錄，分別遭判處拘役50天、有期徒刑2個月，以及4個月不等；直到2017年8月13日，邱又在桃園南門市場摸女子臀部，並打手槍射在她裙子上，後來雙方達成和解才撤告。

直到去年8月26日，邱又跑到桃園機場第2航廈出境大廳12、13號櫃台前，用左手伸進長褲打手槍射精後，並把精液潑灑到前方1名20歲女子的窄裙上，後方民眾認為邱舉止鬼祟，赫然發現女子裙上被沾到精液。