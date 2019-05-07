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才剛自撞火燒車 玉里警加強抓酒駕數量超驚人

2019-05-07 12:09聯合報 記者余衡╱即時報導

花蓮縣玉里警方局為杜絕酒駕肇事，上週末加強進行防制酒駕勤務，原以為轄內才剛發生酒駕自撞翻覆意外，民眾內心應該有所警惕，不料短短兩天仍查獲10件酒駕行為，警方除鐵腕法辦外，也感嘆宣導、重罰等該做的都做了，加上酒駕肇事頻頻上路「怎麼還是有人心存僥倖？」

花蓮縣玉里鎮193縣道上，本月3日才發生邱姓男子酒後駕車，自撞路樹及邊坡後翻覆起火，當時命大的邱男被民眾及警消救出，卻哭喊妻兒還在車內，經再三確認轎車內外都無傷者，懷疑邱男精神狀況不佳，一經抽血酒測濃度竟高達1.09毫克。

玉里警方為確保用路人行車安全，上週六、日連續兩天深夜擴大取締酒駕勤務，鎖定熱炒店、KTV及小吃部附近路段加強稽查，原本以為才剛發生重大事故，民眾應該記憶猶新，但兩天下來竟查獲高達10件酒駕，除了一件酒精濃度未達0.25毫克依法扣車，其中最離譜的駕駛人竟達1.40毫克，9人全數依公共危險罪移送法辦。

警方表示，酒精濃度超過1已經算非常高，視野可能會產生模糊或扭曲的情形。玉里警分局長呂育騰表示，日後仍會進行高強度、高密度的酒駕取締，同時加強宣導共乘計程車或代駕服務，盼持續透過宣導與取締並行防制酒駕，呼籲駕駛人醉不上道，且勿心存僥倖以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

玉里警方週末加強取締酒駕。記者余衡／翻攝
玉里警方週末加強取締酒駕。記者余衡／翻攝
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玉里鎮上週發生酒駕自撞火燒車。記者余衡／翻攝
玉里鎮上週發生酒駕自撞火燒車。記者余衡／翻攝
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酒駕計程車
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