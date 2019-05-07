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警局臉書專頁留言白痴 男子侮辱公署拘役20日

2019-05-07 11:55聯合報 記者邵心杰╱即時報導

許姓男子為檢舉違規案件槓上台南市警二分局，不但打電話大小聲，函覆其後續處理，反控個資遭洩露，憤而在「台南市政府警察局」、「台南市政府警察局第二分局」等粉絲專頁留言謾罵員警及警局「垃圾」、「白痴」 等語，許辯留言都是問句，否認公然侮辱，台南地院認許犯侮公署處拘役20日，可上訴。

判決指出，許因檢舉違規案件，對台南市警二分局員警的回覆有所不滿，去年9月間登入臉書，以暱稱在臉書公開社團「阿仁局長室」、「台南市政府警察局第二分局」、「台南市政府警察局」等，張貼「現在你警察局是不是垃圾…」，「...這個是沒有讀書還是白癡時這個巡官是沒有讀書還是他是不知道...你的那些巡官都是垃圾嗎，什麼依法處理不知道民眾陳情反應是怎麼，我只留電話。你不認識字還是你們是智障還是你們是白癡...」、「這個就是標準垃圾，可以公然封鎖民眾的言論自由...」等語，辱罵承辦員警、市警局等，認足以貶損個人及市警察局的名譽、人格及社會評價提告。

許否認有何公然侮辱及侮辱公署的犯意，辯稱他的留言都是問句，如果是要罵對方就不會使用這樣的句子了。

檢方認雖文字中有「是不是」、「還是」等用語，然綜觀整段文字的前後文義，許並非理性地針對某議題提出疑問或質疑，而係透過此種類似疑問語句的連接詞，導引出對於台南政府警察局及員警的粗鄙言語謾罵。

台南地院斟酌許因家中住址被得知而不滿的犯罪動機，在強烈反應下的用語觸犯刑罰，及犯後否認犯行的態度等情況，認許犯侮辱公署罪，處拘役20日，可易科罰金。

許姓男子以暱稱在台南市警局、第二分局等臉書專頁留言「白痴」、「垃圾」，台南地院認...
許姓男子以暱稱在台南市警局、第二分局等臉書專頁留言「白痴」、「垃圾」，台南地院認他犯侮辱公署處拘役20日，可上訴。圖／本報資料照
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警察公然侮辱個資
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