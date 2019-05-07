新型詐騙案？ 6女控訴假信貸包裝車貸 背債換一輛中古車

2019-05-07 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市議員謝志忠今天帶6名女子開記者會指控某仲介公司，她們都是急需錢卻信用有瑕疵，本要小額信貸，卻被仲介公司要求用包裝方式高額車貸，信貸沒下來，反而每月要繳高額車貸，讓她們經濟雪上加霜，謝志忠說，警方一定要查這家仲介公司，疑似新型詐騙手法。

被指控的公司今天回應，公司行為一切合法合理。

台中市第三警分局偵查隊長高庭煌今天在記者會中說，警方目前未受理有人報案，他呼籲當事人報案，一起站出來配合警方調查，警方一定嚴查，不容有違法行為危害民眾財產。

謝志忠今天和6名女子出面說明，她們多數人開店，都是急需用錢，看到傳單後，依傳單內容電話詢問，上面名稱讓人容易誤以為是銀行的信貸公司，當事人接洽後，對方業務表明當事人有信用瑕疵，他們可協助包裝，透過買車有動產證明後再貸款，容易核准。

謝志忠說，仲介公司再協助當事人高額貸款，例如當事人郭女急需5萬信貸，沒貸到錢，公司卻協助以一輛市價約15萬元轎車，貸到33萬元，郭女今天指控，她想信貸錢沒下來，反而貸到高額車貸，雖多了一輛中古車，卻讓她經濟雪上加霜，簽約時仲介公司透過租貸公司告訴她，中古車可幫忙租出，如果租不出去，車可收回，她卻只租出去二個月，每月拿到6000元租金，車行後來告知不需再租她車，讓她現在每月要還9185元車貸，已經還不出來。

現場還有3名女子是不會開車，只因急用錢被帶去高額車貸，名下多了一輛中古車卻不會開，債務越來越高，當事人劉女說她不會開車，新貸下來的轎車今天是由謝志忠的助理幫忙開到記者會場。