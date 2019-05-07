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騎士卡車底一度無生命跡象 女駕駛蹲地淚崩：怎麼辦？

2019-05-07 11:04聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市今晨發生機車騎士卡車底車禍，張姓機車騎士被救護人員救出一度無生命跡象，王姓女駕駛聽後蹲在地上崩潰痛哭，直說「怎麼辦？」。警方初步調查，王女沒有酒駕，雙方車速慢，研判當時天雨路滑，導致張男碰撞後滑進車底，送醫急後救恢復呼吸心跳，今天上午手術中尚未脫離險境。

台中市警局第五分局表示，今晨零時許，王女(31歲)駕駛白色轎車從北屯區興安路左轉太原路，往74快速道路方向行駛回家，與直行太原路的張姓機車騎士(58歲)發生碰撞，張男人滑進車底，王女嚇得停車，下車查看。

救護人員到場，以千斤頂頂高車底，將受困的張男救出，現場急救後張一度沒有呼吸心跳，王女聽到後崩潰跪地、大哭低語，「怎麼辦？我要怎麼辦？」

警方指出，張男送中國醫藥大學附設醫院急救後恢復呼吸心跳，醫院指出，張男上半身遭受重壓，今天上午進行手術中，尚未脫離險境。

王女透漏，今晨開車準備回家，轉彎時車速不快，不知道機車怎麼撞了上來，她第一次遇到這種狀況(車禍)，嚇得不知道該怎麼辦。

警方初步調查，王女沒有酒駕，張男交由醫院抽血檢驗有無酒精反應，雙方碰撞時車速不快，研判昨晨天雨路滑導致張男滑進車底，但進一步肇事原因尚待釐清。

王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫...
王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫急救後恢復心跳。記者林佩均／翻攝
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王姓女駕駛左側車身有輕微刮傷。記者林佩均／翻攝
王姓女駕駛左側車身有輕微刮傷。記者林佩均／翻攝
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王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫...
王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫急救後恢復心跳。記者林佩均／翻攝
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王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫...
王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫急救後恢復心跳。記者林佩均／翻攝
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王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫...
王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫急救後恢復心跳。記者林佩均／翻攝
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王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫...
王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫急救後恢復心跳。記者林佩均／翻攝
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王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫...
王女駕駛白色駕車與張姓機車騎士發生車禍，張滑進車底，現場一度無呼吸心跳，所幸送醫急救後恢復心跳。記者林佩均／翻攝
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機車騎士手術車禍
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