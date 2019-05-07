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槍擊要犯張錫銘稱非「累犯」 最高法院駁回再審

2019-05-07 11:03聯合報 記者王宏舜╱即時報導

槍擊要犯張錫銘因犯共同殺人、擄人勒贖等罪，遭處無期徒刑，在台南監獄服刑逾10年，他除拚假釋，也認為歷審判決都依「累犯」論處有誤，自己寫狀紙聲請再審。高院台南分院認為判決是否違背法令應循非常上訴途徑尋求救濟，3月22日駁回再審聲請。

最高法院認定原審裁定無違誤，駁回抗告確定。

張錫銘認為，高院台南分院和歷審判決都認定他「前因妨害公務案件，經台東地院判處有期徒刑2月確定，1991年12月間易科罰金執行完畢，前案執行完畢後，5年以內故意再犯傷害有期徒刑以上之罪，不論新法或舊法的規定，均構成累犯。」，但他1989年5月因感訓案件移送台灣警備總司令部職業訓導第2總隊執行，1990年8月又因傷害案件經台東地院判刑2月確定，他1991年2月結訓返鄉，未執行傷害案2月的刑期，既然還沒執行，怎麼能算「累犯」。

高院台南分院認為，刑事訴訟法規定「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者」，為受判決人之利益，得聲請再審。條文既然是說「應受無罪、免訴、免刑」或「輕於原判決認『罪名』」，自然與輕於原判決所宣告的「罪刑」不一樣。

換句話說，「輕於原判決所認罪名」是指與原判決所認罪名比較，是相異且法定刑比較輕的罪名，若是同一罪名有無刑罰加減原因，像是自首、未遂犯、「累犯」等刑之加減，只影響科刑範圍，但罪質不變，判刑多重則屬量刑問題，不能拿來當再審理由。

而張錫銘爭執是否構成「累犯」，高院台南分院認為屬同一罪名有無刑罰相加減的問題，並不是「罪名」，況且再審制度是就確定判決「認定事實」錯誤而設的救濟方法，和非常上訴糾正「法律」上的錯誤不同，如果確定判決違背法令，可依非常上訴謀求救濟，但不能當再審理由。

最高法院認同高院台南分院見解，駁回張錫銘抗告。

張錫銘犯下的案件包括2004年1月綁架南投縣廣播電台主持人洪俊彥、4月綁架台南市當鋪業者鄭進富、6月綁架桃園砂石業者王靖壹勒贖未遂、7月綁架和欣客運少東楊尚書、2005年3月綁架電玩大亨于國柱等案，檢察官曾求處死刑，但張因未凌虐或殺害被害人，最高法院2008年12月判他無期徒刑。

張錫銘因犯共同殺人、擄人勒贖等罪，遭處無期徒刑，他認為歷審判決都依「累犯」論處有...
張錫銘因犯共同殺人、擄人勒贖等罪，遭處無期徒刑，他認為歷審判決都依「累犯」論處有誤，聲請再審，但遭高院台南分院駁回。張以同樣理由抗告最高法院，最高法院裁定抗告駁回。圖／聯合報系資料照片
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