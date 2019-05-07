三河局正工程司詐領出差費 辯是去其他地方從事公務

2019-05-07 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



水利署第三河川局張姓正工程司，未到大甲溪東勢堤防工程督辦工程，涉嫌詐領22次的出差旅費1萬4584元；又未到景山堤防工程督辦，詐領27次的出差旅費1萬6936元未遂；楊姓女僱 員詐領6次出差旅費3932元未遂，台中地檢署今天依貪汙罪將張、楊起訴。

張姓正工程司雖自承並未至出差地點出差，並有領出差旅費，但否認詐領出差旅費，辯稱他是便宜行事，是去其他地方從事公務，他沒有利用職務上機會詐取財物。但證人證稱張未到場，但在會勘紀錄上簽名。

楊姓女僱員否認詐領出差旅費，辯稱可能是為了進出方便而報出差，因為她當時有遲到、早退狀況，如果有報差，就可以晚點進辦公室、或早點離開，辦自己的事情。

起訴書指出，42歲的楊男擔任經濟部水利署第三河川局正工程司，並自104年11月19日至105年9月13日止，派兼大甲溪東勢堤防防災減災工程主辦；另自104年11月26日至105年5月23日止，派兼景山溪景山11號堤防防災減災工程主辦。

楊男並未於104年11月26日至104年12月31日間的其中22日，至東勢堤防工程督辦工程，而是待在水利署三河局辦公室內、或在台中市、彰化縣、南投縣草屯鎮處理其他事務或私務，卻以出差事由，申請出差雜費、交通費，詐得出差旅費1萬4584元。

楊男也未於105年1月4日至105年2月26日間的其中27日，至景山堤防工程督辦工程，而是待在三河局辦公室內或前往台中市、南投縣草屯鎮處理其他事務或私務，卻以出差為由，詐領出差旅費1萬6936元未遂。