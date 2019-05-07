誆騙「卡到陰」替好友母還陰間貸款 法院判賠千萬元

2019-05-07 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



一名呂姓女子2011年間帶自幼認識的陳姓好友，前往南投一處酒品昌庫，夥同共犯呼喊其日文名字、佯裝母親附身，誆騙「卡到陰」要求把內湖區房子賣掉出借價金。陳女多次催討未還而提告，經法院依詐欺罪判有罪，她另求償。台北地院民事庭認定兩人侵害其權利，判應連帶賠償1061萬多元，可上訴。

判決指出，2011年某日，呂女先將陳女帶往昌庫內，再由另一名陳姓女子佯稱其母（原告的母親）附身在呂女身上、用她的日文名字叫她，謊稱呂女在陰間幫陳母很多忙，要求她賣掉北市內湖區的房子，再把賣房所得的價金借給呂女。她說，呂女的錢「卡到陰」，要請師負作法，一周後就會還錢。

因此，陳女在2011年11月22日將她先生位於內湖的房子出售，隔天把1061萬2487元價金全數匯入呂女帳戶內。事後，共犯陳女多次與呂女一起行詐，導致無從索討款項，感到受騙憤而提告。

刑事部分，北院依詐欺取財罪，判呂女有期徒刑3年確定；另判陳女3年2月，上訴高院中。陳女不甘款項被騙，另提民事訴訟請求損害賠償，希望全數討回。

被告陳女表示，自己並未經手款項，對方應該向呂女討錢。法官查出，陳女信仰基督教，當不信陰陽鬼神之說，竟說有一名會通靈的劉師父告知她陳母沒錢，顯然她主觀上明知並無陰間鬼魂存在，卻對陳女提及鬼魂之說，是用此方式施以詐術。