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蘆竹矽卡公司違建燒死6移工 負責人、廠長均獲緩起訴

2019-05-07 09:31聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園蘆竹矽卡公司2017年12月14日凌晨大火，導致6名越南籍移工受困火場活活燒死，桃園地檢署經1年多偵結，發現2樓宿舍電線走火，加上現場只有1樓唯一出口，陳姓負責人、謝姓廠長涉犯業務過失致死、建築法，但考量2人和家屬和解、認罪等，均緩起訴處分，得向公庫支付60萬元。

檢方調查，陳男（49歲）2002年起以矽卡公司名義承租案發地鐵皮建物，1樓當倉庫、宿舍區使用，2樓提通12名越南籍移工住宿寢室、客廳；但陳以違反建築法的違建提供移工住宿，也僅有1樓唯一1處出口，也沒定期檢修宿舍內電源配線或安裝消防設備、使用防火材料。

當天凌晨1點51分，因2樓寢室門口配電箱、東側特聽店員異常導致電線走火，火勢迅速蔓延，導致2樓宿舍內的陳姓、黃姓、馮姓、裴姓，以及2名阮姓，總共6名移工被燒死，另5名移工逃出火場，但也因濃煙大火嗆傷、燒燙傷。

檢方勘驗現場，並根據桃園市消防局火場鑑定報告，認定火處在2樓客廳東側，則擺有5個電鍋、1個電風扇、1個烤爐及1條延長線，均被燒毀嚴重碳化，起火原因較大。

檢方認定，陳、謝涉犯業務過失致死罪嫌、建築法，但考量2人無前科、犯後坦承且態度良好，事後坦然面對未推卸責任，已經和被害家屬達成和解，提供喪葬、賠償金額，同時鞋這家屬來台住宿等費用，取得對方同意緩起訴，檢方偵結予以緩起訴處分，各得向公庫支付60萬元。

而去年9月12日檢方首度開庭時，工殤協會曾和被害家屬在桃園地檢署前高呼「桃檢盡訴究責，公布矽卡犯行」。工傷協並提出5項訴求，包括針對矽卡案要求相關單位提出火場鑑定報告、桃園市府過去對阮文廌訪視計畫、宿舍是否屬違建，以及對於本次火災，桃園市府是否認定為職業災害等。

桃檢今偵結，為方便家屬了解偵結內容，同步發出英文版摘要，檢方說是依法務部推動「2030雙語國家」，並擇定「重大案件與涉在臺外國人或外商之起訴書，提供英文摘要內容」。

矽卡違建鐵皮屋燒死6名移工，去年9月首度開庭，工殤協會和家屬呼籲檢方儘速釐清真相...
矽卡違建鐵皮屋燒死6名移工，去年9月首度開庭，工殤協會和家屬呼籲檢方儘速釐清真相。圖／報系資料照
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矽卡違建鐵皮屋燒死6名移工。圖／報系資料照
矽卡違建鐵皮屋燒死6名移工。圖／報系資料照
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移工宿舍建築
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